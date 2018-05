Pavol Rusko v prípade pokusu o vraždu Volzovej do väzby nepôjde

Rusko v stredu opätovne priznal, že v roku 2000 podpísal štyri miliónové zmenky.

2. máj 2018 o 14:37 (aktualizované 2. máj 2018 o 15:47)

BRATISLAVA. Bývalý minister hospodárstva a riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko., ktorého polícia v minulosti obvinila z trestného činu prípravy vraždy jeho bývalej obchodnej spoločníčky Sylvie Volzovej, napokon do väzby nepôjde.

"Krajský súd v Bratislave na neverejnom zasadnutí 2. mája rozhodol tak, že zrušil uznesenie Okresného súdu Bratislava II zo dňa 12. marca a zamietol tak návrh Krajskej prokuratúry v Bratislave na zmenu dôvodov väzby a sťažnosť obvineného zamietol ako oneskorene podanú. Rozhodnutie je právoplatné," uviedol v stredu pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Ostal na slobode

Spomínaný okresný súd v prvej polovici marca neschválil návrh krajského prokurátora na rozšírenie dôvodov väzby pre Pavla Ruska. Napokon ostal na slobode.

Sudkyňa Okresného súdu Bratislava II Michaela Buceková vtedy rozhodovala o návrhu prokurátora na rozšírenie dôvodov väzby za zatvorenými dverami.

Aj keď ho neschválila, uložila obvinenému zákaz informovať médiá o prebiehajúcich úkonoch v akejkoľvek forme, informoval obhajca Marek Para.

"Musíme počkať na rozhodnutie krajského súdu, nakoľko pán prokurátor podal sťažnosť," ozrejmil vtedy advokát.

Bývalý minister hospodárstva Rusko je obvinený z toho, že si v roku 1997 v podsvetí objednal vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej. Okrem iných mal proti nemu vypovedať práve bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák., ktorý si už za iné vraždy odpykáva doživotný trest.

Krajský súd v Bratislave prepustil obvineného Ruska na slobodu koncom novembra minulého roka. Zároveň mu však uložil povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.

Podpísal miliónové zmenky

Pavol Rusko v stredu na Okresnom súde Bratislava V opätovne priznal, že v roku 2000 podpísal štyri miliónové zmenky.

Ich vyplatenia sa žalobami domáha spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariána Kočnera.

Rusko je žalovaným v prvom rade a v druhom rade ako ručiteľ spoločnosť Markíza Slovakia. Súd v stredu konkrétne pojednával žalobu o vyplatenie zmenky v hodnote viac ako 26 miliónov eur.



Rusko zopakoval svoju výpoveď z februára tohto roku. Vtedy priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, "nebola by TV Markíza".

Podľa Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka v Markíze Silvia Volzová, ktorej vinou sa televízia dostala do exekúcie. Konkrétne podľa neho uznala neexistujúci dlh voči spoločnosti Gamatex.

„Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila," uviedol Rusko s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia. Podľa neho totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená. Spôsob, ako tomu predísť, bol podľa Ruska kúpa akcií spoločnosti Gamatex.

Tá sa nakoniec udiala tak, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok.

Markíza autenticitu spochybňuje

Podmienkami vyplatenia boli konkrétne predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie, ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom.

„Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať," povedal Rusko s tým, že návrh na spôsob kúpy Gamatexu mu prezentoval právnik Ernest Valko, ktorý bol vtedy aj podpredsedom licenčnej rady. Podľa Ruska ho práve on upozornil, že prechodom licencie na Gamatex by mohlo nakoniec dôjsť k jej zrušeniu.



Právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec aj v tomto prípade zopakoval, že spoločnosť ako strana sporu spochybňuje autenticitu zmeniek, špeciálne to, že vznikli v roku 2000, keď bol Rusko konateľom Markízy.

"Všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že zmenky v roku 2000 neexistovali," uviedol.

Okrem poukazovania na rozdielnosť podpisov Ruska poukázal aj na to, že žalobca a žalovaný v prvom rade (Rusko, pozn. SITA) konajú "v očividnej zhode".

Zdôraznil, že Kočner má povesť "kontroverzného podnikateľa" ktorý je spájaný napríklad s kauzami Glance house, Technopol, Čistý deň alebo kauzou tajnej nahrávky vtedajšieho predsedu parlamentu Richarda Sulíka.

Rusko podľa neho zase vystupoval napríklad v kauze "Blaškove zmenky" z roku 2003, keď si od podnikateľa v energetike požičal miliónovú sumu, alebo kauzou Maják nádeje, súvisiacou s pokusom neoprávnene predať budovu nadácie. "Je možné usúdiť, že snahou žalovaného v prvom rade je dosiahnuť úspech žalobcu," vyhlásil Kamenec.

Odmietol, že konal v zhode s Kočnerom

Rusko v reakcii odmietol, že by konal v zhode s Kočnerom. "Konám podľa pravdy," povedal, pričom obvinil právnikov Markízy, že ho na spoločnom stretnutí navádzali vypovedať nepravdivo. Takisto sa vyjadril k argumentu, že podpis na inkriminovaných zmenkách je iný ako ten, ktorý v tom období používal.

"V tom čase som sa podpisoval minimálne dvoma spôsobmi," povedal s tým, že keď sa stal mediálne známym, začal používať aj podpis, ktorý viacej pripomínal jeho meno. Pojednávanie bude pokračovať 20. júna, pričom súd má rozhodnúť o viacerých návrhoch strán na dokazovanie vrátane výsluchov znalcov a predkladania posudkov.



Súd v prípade zmeniek, ktorých vyplatenie požaduje Marián Kočner a splatné mali byť po 15 rokoch od podpisu, pojednával tri samostatné spory.

Pojednávanie o zmenke v hodnote osem miliónov eur súd minulý týždeň neprávoplatne rozhodol v prospech Kočnera, v prípade ďalšej zmenky v hodnote osem miliónov eur ešte nebolo pojednávanie vytýčené.

V prípade štvrtej údajne podpísanej zmenky žalobca neuhradil súdny poplatok. O autenticitu zmeniek sa zaujíma aj polícia a prokuratúra.