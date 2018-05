Na únos Vietnamca sa pýtajú nemecká polícia i prokuratúra. Vnútro vysvetlenie tají

Pellegrini si dal predvolať vietnamského veľvyslanca, ktorý má vysvetliť, ako bol použitý slovenský vládny špeciál. Svoje má povedať aj SIS.

2. máj 2018 o 18:46 Peter Kováč

BRATISLAVA. Okolnosti, za akých mohlo slovenské ministerstvo vnútra napomôcť pri únose vietnamského funkcionára Trinh Xuan Thanha, vysvetľujú slovenské úrady už trištvrte roka nemeckej strane.

Práve z Nemecka totiž muža odsúdeného vo Vietname na doživotie pre korupciu údajne uniesli cez Bratislavu do Moskvy a následne do jeho domoviny. Prepravu z hlavného mesta do Ruska vraj zabezpečil slovenský vládny špeciál.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Okrem diplomacie sa o prípad zaujíma aj polícia, čo okrem samotného ministerstva vnútra potvrdila aj Generálna prokuratúra. Kauza sa podľa nej týka troch trestných vecí, v ktorých už poskytovala a naďalej poskytuje právnu pomoc pre nemecké justičné orgány.

„V predmetnej veci sa komunikovalo aj prostredníctvom slovenského policajného pridelenca v Berlíne,“ dodala hovorkyňa prokuratúra Andrea Predajňová.

Prečítajte si tiež: Kaliňák: Na zozname cestujúcich z vietnamských úradov nebolo meno stíhaného

Slovenským pridelencom v Nemecku je Ľudovít Bíró, bývalý riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra.

To síce naďalej tvrdí, že meno Thanha nebolo na vlaňajšom zozname pasažierov letu z Bratislavy do Moskvy, o ktorý požiadal Vietnam, no zároveň zoznam odmieta zverejniť.

Povedať nechce viac ani k tomu, za akých podmienok leteli cestujúci špeciálom a či napríklad nešlo o diplomatický let, ktorý podlieha menej prísnym kontrolám. Thanha tiež mohol mať vystavené falošné doklady s iným menom. Vystaviť ich mohla vietnamská tajná služba, ktorá podľa nemeckej prokuratúry stojí za celým únosom.

Vnútro len všeobecne pripúšťa, že s Nemeckom aktívne komunikuje "v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce s nemeckými partnermi a poskytuje detailné odpovede na otázky našich partnerov". Dodal, že táto komunikácia prebieha už od augusta minulého roka.

Či bol v prípade svedčiť, alebo dával stanovisko aj priamo exminister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru, ktorý let schvaľoval, rezort nepovedal.

Vysvetlenie má dať veľvyslanec