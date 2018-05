Kiska: RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov

Prezident označil prepúšťanie novinárov za svoje názory za neprípustné.

3. máj 2018 o 12:39 (aktualizované 3. máj 2018 o 13:04) SITA, sme.sk

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska sa pri príležitosti svetového Dňa slobody tlače vyjadril k situácii v RTVS.

Prezident na svojom facebookovom profile priznal, že s veľkým znepokojením sleduje, čo sa deje vo verejnoprávnej inštitúcii.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/438482373&color=%233e64a8&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

"Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor - to je neprípustné. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí jej riaditeľovi ani strane, ktorá ho tam dosadila. RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a je dôležité nahlas a verejne diskutovať o tom, čo sa v tejto inštitúcii deje. Vedenie RTVS by malo pravidelne, jasne a zrozumiteľne vysvetľovať koncesionárom svoje kroky," myslí si hlava štátu.

Očakáva, že zodpovedné inštitúcie - parlamentný výbor, ministerstvo kultúry aj televízna rada urobia potrebné kroky na ochranu práce novinárov v RTVS a kvality obsahu vysielania.

Spomenul tiež vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

"Útoky na novinárov a znevažovanie ich práce sú na Slovensku už roky bežne prítomné. V dnešný Svetový deň slobody tlače je možno viac ako kedykoľvek predtým dôležité hovoriť aj o ohrozovaní slobody médií na Slovensku. Naša krajina sa v nedávno zverejnenom rebríčku slobody tlače medziročne prepadla o 10 miest na 27 priečku spomedzi 180 krajín sveta," uvádza vo svojom stanovisku.