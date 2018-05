Pellegrini nechce hodnotiť Laššákovú na základe otvorených listov

Premiér Peter Pellegrini chce ministerku kultúry hodnotiť na základe faktov.

3. máj 2018 o 20:59 TASR

VRANOV NAD TOPĽOU. Predseda vlády Peter Pellegrini nebude hodnotiť prácu ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (obaja Smer) na základe otvorených listov, bude tak robiť na základe reálnych faktov. Reagoval tak na signatárov výzvy Kultúrny reparát.

"Ja som zatiaľ nepostrehol v jej práci nič, čo by nejakým spôsobom ohrozilo kultúrny život Slovenska, ani som nezachytil, že by nejaká kultúrna ustanovizeň zrazu nemala prostriedky na svoj chod alebo by sa nemohla plnohodnotne venovať svojej práci. Keď by sa tak začalo diať, tak, samozrejme, zasiahnem," povedal to Pellegrini

Premiér kritizoval signatárov

Premiér súčasne dodal, že výzvu eviduje, zároveň však aj tú, ktorá bola zasa na podporu ministerky kultúry.

Premiéra mrzí, že signatári tvrdili, že sa s ním dvakrát pokúšali stretnúť a on to odmietol. "Môžem potvrdiť, že mi dvakrát poslali e-mail, v ktorom mi len odkázali, že mám odvolať pani ministerku," povedal s tým, že v tom treťom liste urobili rovnako.

"A v závere konštatujú, že ak by som náhodou mal potrebu sa s nimi stretnúť, tak že sú na stretnutie pripravení," dodal.

Stretnutie s ministerkou

Ministerka kultúry sa so signatármi listu stretla a verejne k nim zaujala stanovisko.

"V súčasnosti sa plne sústredí na vytváranie podmienok pre všetkých umelcov a pracovníkov kultúry na celom Slovensku," uviedla v reakcii pre TASR riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva kultúry SR Janka Burdová.

Signatári výzvy Kultúrny reparát naďalej trvajú na dôvodoch, pre ktoré Laššáková nemôže byť ministerkou kultúry, a v otvorenom liste, ktorý vo štvrtok odovzdali na Úrade vlády, vyzývajú premiéra, aby ju odvolal z funkcie a nominoval nového, kompetentného a morálne nespochybniteľného kandidáta či kandidátku.

Výzvu reprezentuje asi 2260 ľudí pracujúcich v kultúre. Majú pocit, že nie je správna ministerka kultúry, ktorá by mala odborné znalosti.