Prehľad článkov, ktoré zaujali medzinárodnú komunitu na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine.

4. máj 2018 o 10:59 SME.sk

1. Zachytia vás lanom a život sledujete z UFO. Videli ste už, ako vyzerá nová atrakcia v našom hlavnom meste? Bratislava has a new attraction – walking in the sky

2. Na prípad uneseného Vietnamca sa nás pýtajú aj v Nemecku. Slovensko si preto pozvalo vietnamského veľvyslanca: Slovakia will invite Vietnamese ambassador

3. Doprava v centre Bratislavy bude na dlhé mesiace opäť komplikovanejšia: Rebuilding of Mlynské Nivy will test the nerves of Bratislavans

4. Takto vyzerajú špeciálne tulipány, ktoré pre nás vyšľachtili Holanďania. Nazvali ich Slovensko: Presidential Palace garden boasts new variety of Dutch tulips

5. Kam by ste sa v Bratislave mali vybrať tento víkend? Foreigners: Top 10 events in Bratislava

6. Aj chudobní si môžu pozrieť Tatry. Jeden hotel im dokonca ponúka ubytovanie zadarmo: Vacation in High Tatras for the poor

7. Dôvody prečo sa stať Bratislavčanom: Bratislava launches permanent residence campaign

8. Tom Nicholson o mieste masovej vraždy v Toronte: Ten dead – but it could have been worse

9. Neviete, koľko môžete v novej práci dostať? Ponúkané platy už nie sú tabu: New legislation orders firms to disclose salaries in job offers

10. Slováci sú najlepší na svete. V debatovaní: Learn how to debate from the victorious Slovak team

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.