Daniel Zmeko prevzal funkciu náčelníka Generálneho štábu

Daniel Zmeko na pozícii náčelníka Generálneho štábu nahradil generála Milana Maxima.

4. máj 2018 o 12:18 TASR

BRATISLAVA. Oficiality nástupu nového šéfa Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) sú zavŕšené.

V areáli Ministerstva obrany (MO) v Bratislave si v piatok slávnostne prevzal funkciu generálmajor Daniel Zmeko.

Na pozícii od pondelka (7.5.) nahradí doterajšieho náčelníka GŠ OS generála Milana Maxima, ktorému sa funkčné obdobie končí 6. mája.

Zmeko prevzal funkciu

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) na predpoludňajšom slávnostnom odovzdaní a prevzatí funkcie poďakoval odchádzajúcemu náčelníkovi za jeho štvorročné funkčné obdobie i za celú viac ako 40-ročnú prácu v službách slovenskej armády. Gajdoš verí, že na túto prácu nadviaže i Maximov nástupca.

"Búrlivá mediálna pozornosť, ktorá sprevádzala vaše menovanie, jasne naznačila, že to nebudete mať ľahké," poznamenal minister. I tak však verí, že Zmeko svoju misiu zvládne.

"Získať podporu všetkých viac ako 15-tisíc príslušníkov ozbrojených síl nie je možné, no podstatné bude mať rešpekt - to je alfa a omega velenia ozbrojených síl. A nepochybujem, že túto výzvu zvládnete, inak by som svoju dôveru nevložil práve do vás," povedal Gajdoš.

Maxim bilancoval

Generál Maxim priznal, že 43 rokov v armáde a najmä posledné štvorročné obdobie v najvyššej vojenskej funkcii neboli jednoduché.

"Prinášali výzvy, ktoré bolo potrebné zvládnuť, taktiež i zdanlivo neriešiteľné situácie, s ktorými sa bolo potrebné popasovať," skonštatoval.

Priznal, že najťažšie počas predchádzajúcich rokov niesol tragické udalosti a straty na životoch, ku ktorých pri nich došlo. "Vtedy som si kládol otázku, či sme naozaj urobili všetko preto, aby sme tomu zabránili," povedal.

Maxim vyzdvihol prácu vojakov slúžiacich v slovenskej armáde, šírenie dobrého mena Slovenska na zahraničných misiách i dôveru, ktorú pre armádu získali v domácich podmienkach pri zvládaní úloh krízového manažmentu.

Najbližšieho polroka chce oddychovať a venovať sa rodine. O svojom budúcom profesionálnom pôsobení špekulovať nechcel, netajil, že nejaké ponuky už dostal. "Nepredbiehajme," reagoval Maxim na otázku, či sa týkali diplomatických misií.

Priority nového velenia

Gajdošov nástupca generálmajor Zmeko deklaroval, že jeho prioritou bude harmonizácia procesov súvisiacich s modernizáciou armády, personálnym zabezpečením i výcvikom príslušníkov ozbrojených zložiek.

"Aby nám modernizácia nepredbiehala starostlivosť o personál, aby sa táto starostlivosť týkala výcviku i vzdelávania, ale aj vytvárania podmienok pre vojakov a vojačky," ozrejmil Zmeko, ktorého ambíciou je tiež zvýšiť rešpekt vojenského povolania v očiach verejnosti.

Zmeka vymenoval za náčelníka Generálneho štátu prezident Andrej Kiska 26. apríla. Zároveň ho povýšil do hodnosti generálporučíka.

Opozícia vymenovanie kritizovala

Vymenovanie Zmeka sprevádzala kritika opozície, ale i zástupcu náčelníka GŠ OS generálporučíka Pavla Macka.

Hoci rešpektuje rozhodnutie vlády, upozornil na to, že po viac ako 14 rokoch členstva v NATO a EÚ bude ozbrojeným silám veliť generál "s nulovými skúsenosťami s aliančnou agendou a štruktúrami".

Macko hovorí aj o postupnom vytesňovaní ďalších "funkcionárov s unikátnymi spojeneckými skúsenosťami z funkcií a radov OS SR". Sám oznámil koniec svojho pôsobenia v armáde. Minister sa voči jeho slovám ohradil.