Čítanie na víkend: Ako vyzerá šťastie na tanieri, prvé porno a mnohomužstvo

Prečo je obžerstvo matkou smilstva, prečo sa sudcovia boja mocných a kde vládne polyandria. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

4. máj 2018 o 15:38 sme.sk

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Chutný sviatok, o ktorom ste možno nevedeli

Prečítajte si tiež: Prečo nás zdravé veci nikdy nezasýtia tak ako nezdravé

Na 6. máj pripadá jeden z najpôžitkárskejších sviatkov, Medzinárodný deň bez diét. Ako ho najlepšie osláviť? Šťastím na tanieri. Čo to znamená?

Pre jedlo, ktoré máme obzvlášť radi, po ktorom túžime, keď nemáme dobrú náladu a chceme sa utešiť, sa v angličtine zaužíval názov comfort food.

Možno sa zdá, že comfort food bude univerzálne zahŕňať kategóriu jedál, ktoré vnímame ako sýte až nezdravé, ako napríklad cestovinové jedlá, guláše či pizzu. V skutočnosti je však comfort food veľmi individuálne. Prečo, vysvetľuje Michael Kasarda.

Ako vznikli reštaurácie "All You Can Eat"

Prečítajte si tiež: Ľudia sa zbláznili, jedli, koľko sa do nich zmestilo

Jete, koľko sa do vás zmestí, no platíte vždy rovnako, či už je to desať rezňov, alebo len jeden. Táto tradícia by mala podľa intuície spoľahlivo doviesť reštaurácie k bankrotu, no nie je to tak.

Prvá inšpirácia k stravovaniu formou nekonečného bufetu „all you can eat“ (v preklade jedz, koľko vládzeš) prišla zo severu. Vo Švédsku to bol smörgåsbord, predjedlá, z ktorých si každý mohol nabrať, koľko chcel.

V preklade „stôl s chlebom a maslom“ neobsahoval len studené pokrmy ako pečivo, maslo či nakladané heringy, no aj teplé jedlá či dezerty. Ako sa z tohto nenápadného obchodného ťahu stal fenomén, zisťovala Ela Rybárová.

Kde sa vzal jeden zo smrteľných hriechov

Prečítajte si tiež: Obžerstvo je matkou smilstva

„Ak hladíš leva, niekedy si ho tým skrotíš, ale telo, čím viac mu dopraješ, tým divokejším zvieraťom sa stáva,“ zamýšľal sa už v 6. storočí svätý Ján Klimak, keď jeho myseľ lačnila po vysvetlení, prečo sú ľudia pahltní.

O nestriedmosti hovoril ako o pokrytectve žalúdka, ktorý, aj keď je plný, stále sa sťažuje, že má málo a potrebuje sa nasýtiť. Vyzýval preto ovládnuť nestriedmosť skôr, než ona ovládne nás. Kde sa však vzala všetka tá pažravosť? Obžerstvo nemá za sebou biblický príbeh, ktorý by na niekoho ukázal prstom. Vieme však, kto ho zaradil medzi sedem smrteľných hriechov a prečo.

Detektívka: Kam zmizla slávna moravianska venuša

Prečítajte si tiež: Kypré tvary, no žiadna tvár. Mohli byť prvou pornografiou aj bohyňami

Niekto si pamätá sklamanie, keď uvidel v parížskej galérii Monu Lisu. Tento malý obraz má byť ten najslávnejší a najtajomnejší na svete?

Iní zažili podobné sklamanie pri pohľade na moraviansku venušu. Taká maličká? No predsa jej históriu sprevádza priam detektívny príbeh zmiznutia za hranice a slávneho návratu.

Každý si ju pamätá zo školských lavíc. Veľké ovisnuté prsia, výrazné pohlavie aj zadok. Nemá hlavu, ruky ani chodidlá a má len sedem a pol centimetra. Ide však o jeden z najstarších prejavov umenia v strednej Európe. Odhaduje sa, že vznikla 22 800 rokov pred naším letopočtom.

Rozhovor o slovenskom súdnictve

Prečítajte si tiež: Politológ: Sudcovia sú neochotní postaviť sa mocným

Prečo sa zamietla pod koberec kauza Bonano, škandalózna narodeninová oslava sudcov, ako dlho bude trvať, kým sa takýchto afér zbavíme, a prečo nevedia niektorí sudcovia „buchnúť po stole“, keď ide o správnu vec, vysvetľuje v rozhovore pre SME politológ Samuel Spáč.

Spolu s kolegami sa posledné štyri roky venoval výskumu súdneho systému na Slovensku a svoje zistenia vydali nedávno v knihe Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariér na Slovensku v r. 1993 – 2015.

Pohľad do netypickej nepálskej fabriky

Prečítajte si tiež: Kašmírové mnohomužstvo. Keď sa žena vydáva za viacerých bratov

Dvadsaťtriročný Slovák Peter Greša sa pôvodne šiel do Nepálu presvedčiť, či jeho podnikanie nie je založené na niečom neetickom, veď v tomto regióne bolo pred pár rokmi ešte bežnou súčasťou spoločnosti mnohomužstvo a po dovŕšení priemernej dĺžky života 57 rokov tu organizovali veľké oslavy, pretože dotyčný čoskoro zomrie.

No továreň, ktorá mu dodáva kašmír na svetre, sa mu zapáčila natoľko, že dnes odtiaľ odoberá zhruba päť percent ich celkovej produkcie a v prepočte tým zamestnáva pätnásť Nepálcov. Najprv však musel pochopiť históriu územia.