Rezník odmietol obvinenia z čistiek v spravodajstve RTVS

Podľa Chuguryana sa práca prepustených redaktorov nezhodovala so štatútom RTVS.

4. máj 2018 o 16:14 SITA

BRATISLAVA. Rozhlasu a televízii Slovenska (RTVS) nehrozia žiadne čistky, cenzúra ani normalizácia.

V piatok o tom ubezpečil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, podľa ktorého redaktori spravodajstva môžu pracovať slobodne, nie je na nich vyvíjaný žiaden politický nátlak. „Obvinenia odmietam v plnom rozsahu,“ vyhlásil Rezník.

Výzva redaktorov nie je ničím podložená

Zároveň informoval, že vedenie RTVS začína intenzívne komunikovať s redaktormi spravodajstva, pričom oslovilo skúsených zamestnancov RTVS, aby prijali pozíciu interných mediátorov medzi redaktormi a vedením. „V priebehu pár dní by to mohlo situáciu upokojiť,“ myslí si Rezník.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Výzva pracovníkov spravodajstva na zmeny v RTVS nie je podľa neho ničím podložená, spochybňovanie verejnoprávnosti odmietol. „Mám pocit, ako by niekto aktívne vrážal klin medzi vedenie RTVS a redaktorov,“ konštatoval, no toto tvrdenie nechcel špecifikovať.

Predchádzajúce vdenia prepustili stovky ľudí

Verejnoprávnosť RTVS na tlačovej besede obhajovali aj riaditeľ rozhlasovej Sekcie programových služieb Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan, šéfka televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Hana Lyons a šéfka rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky Petra Stano Maťašovská.

Zľava: Vedúca Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Hana Lyons, riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan. (zdroj: SITA/Braňo Bibel)

Hana Lyons, ktorá minulý týždeň prepustila štyroch externých redaktorov, podľa vlastných slov všetkým individuálne vysvetlila dôvody svojho rozhodnutia.

Prečítajte si tiež: Spravodajské odbory RTVS chcú od Rezníka opatrenia pre nezávislé spravodajstvo

Pripomenula pritom, že predchádzajúce vedenia verejnoprávnej televízie a rozhlasu prepustili stovky ľudí, no takýto mediálny ohlas to nevyvolalo. Podľa Chuguryana sa práca prepustených redaktorov nezhodovala so štatútom RTVS, menovite sa však nechcel vyjadriť.

Dzurjanin vyslovil presvedčenie, že redakcia spravodajstva odvádza kvalitnú prácu, odstránenie nedostatkov je však internou vecou RTVS.

„Ak máme zodpovedať za obsah vysielania, musíme mať možnosť ovplyvňovať personálnu politiku,“ vyhlásil s tým, že „to robia len v minimálnej miere“.

Desiatky najmä rozhlasových, ale aj televíznych tvorcov a ďalších pracovníkov verejnoprávneho RTVS vyjadrili podporu svojim kolegom zo spravodajstva.

Urobili tak v otvorenom liste, ktorý podpísalo 46 pracovníkov z rôznych zložiek RTVS.

Zdôrazňujú, že nie sú v RTVS zvyknutí a ani si nechcú zvykať na „umlčiavanie kritických hlasov, degradovanie na nižšie pozície, vyhrážanie sa žalobami, vyvíjanie tlaku na ‘dobrovoľný‘ odchod zo zamestnania, prepúšťanie bez porušenia pracovnej disciplíny, ohováranie a znevažovanie v médiách, pretláčanie nepravdivých alebo neoverených informácií do spravodajských výstupov“.