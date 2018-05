Vedenie RTVS začalo verejne komunikovať. Klamú, hovoria prepustení redaktori

Rezník za vedením RTVS stojí. Tvrdí, že situácia sa v ďalších dňoch upokojí, ale časť redaktorov vyhlásenia vedenia ešte viac nahnevali.

4. máj 2018 o 18:08 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Po štvrtkovej dohode parlamentného mediálneho výboru, aby vedenie RTVS začalo viac komunikovať svoje kroky, zvolalo na čele s riaditeľom Jaroslavom Rezníkom tlačovku. Vedenie na ňom spochybnilo kvalitu prepustených externistov, ktorí sa podpísali pod kritický otvorený list, a stále riadne nevysvetlilo, prečo im nepredĺžili zmluvy.

Riaditeľ telerozhlasu Jaroslav Rezník oznámil, že za celým vedením stojí. Spravodajské odbory, ktoré založila Zuzana Kovačič Hanzelová, mu vo štvrtok adresovali list, kde požadujú napríklad výmenu ľudí na vedúcich pozíciach a ich obsadenie prostredníctvom výberového konania.

Čistky, normalizáciu či cenzúru Rezník odmietol. Situácia sa podľa neho v ďalších dňoch upokojí. „Začíname intenzívne komunikovať s našimi spravodajcami,“ povedal. Oslovili podľa neho skúsených zamestnancov RTVS a navrhli im, aby boli v pozícii mediátorov pri komunikácii s redakciou.

Časť redaktorov spravodajstva však jeho vyhlásenia rozladili. Namiesto upokojenia situácie vedenie podľa redaktorov prišlo s ďalšími klamstvami a polopravdami.

„Zostáva mi v hlave už len otázka, ako sa máme ako novinári vyrovnať s tým, že naše vedenie, ktoré chce zabezpečiť objektívnosť a verejnoprávnosť, opakovane vedome nehovorí pravdu,“ reagovala na sociálnej sieti Kovačič Hanzelová.

Lyons popiera spojitosť s listom

Vedúca spravodajstva pre televíznu časť Hana Lyons povedala, že v deň, keď skončili štyria redaktori, hovorila so všetkými externistami a väčšina z nich v spravodajstve zatiaľ zostala. „Dôvody sme si povedali navzájom a povedala som, že nepôjdem cestou, aby som licitovala každú jednu vetu alebo každé jedno slovo, či odzneli tak, ako ich oni publikovali,“ reagovala. Spätnú väzbu podľa nej redaktori dostali.

Prepustená redaktorka kultúry Jana Masárová pre SME však povedala, že žiadne obsahové výhrady k jej práci na rozhovore s Lyons nezazneli. Podobne sa vyjadrili aj ďalší traja redaktori.

Lyons vylúčila, že za nepredĺžením ich zmlúv bola kritika vedenia. „Na začiatku som hneď každému povedala, lebo som novinárka a vedela som, že to bude prvotná otázka, že nie, toto z môjho pohľadu nie je tá súvislosť,“ povedala o liste.

Spomenula, že jeden z externistov Matúš Dávid sa na porade vyjadril, že si nevie predstaviť spoluprácu s týmto vedením. „Bolo to Matúšovo vyjadrenie a ja som mu povedala, že ho chápem, to bolo celé,“ dodala.

Pri ďalšom z odídených externistov KristiánovI Čekovskom spomenula, že bol aj po ôsmich rokoch práce v RTVS stále junior redaktorom.

Redaktori: Vedenie zavádza

Prepustení externisti to však vidia inak. „Boli sme potrestaní za to, že sme boli kritickí a hovorili svoj názor,“ povedal Čekovský. Lyons to podľa neho potvrdila aj na stretnutí, kde mu oznámila nepredĺženie zmluvy.

„Povedala, že každá akcia vyvoláva reakciu. Na to som sa jej opýtal, či je to neoficiálny dôvod a na to prikývla,“ spresnil Čekovský. Spôsob, akým komunikuje vedenie, je podľa neho nebezpečný preto, že zneisťuje redaktorov, ktorí stále v RTVS pracujú.

„Po zrušení Reportérov ich okydávali, aké robili chyby a aké boli na nich sťažnosti, po zverejnení otvoreného listu nás šéf spravodajstva nazval revolucionármi, ale aj po dnešnej tlačovke naďalej špinia redaktorov,“ vymenoval.

V spravodajstve sa podľa Dávida rozšíril strach. „Prekvapuje ma, že vedenie hovorí o tom, že bude intenzívnejšie komunikovať. Prečo to neurobilo doteraz?“ pýta sa. Zopakoval, že vedenie viackrát pretláčalo do spravodajstva ľudí, ktorých citujú konšpiračné médiá, a zakrýva to za tvrdenie, že RTVS ide o vyvážené spravodajstvo.