Ľudia na proteste: Chceme chrániť svoje deti pred rozkrádačmi štátu a demokracie

V dave dobrovoľníci zbierali podpisy za predčasné voľby.

4. máj 2018 o 20:54 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. "Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti," opakujú pravidelne organizátori protestov Za slušné Slovensko. V tomto duchu sa niesol aj piatkový protest v Bratislave.

Na rozdiel od predchádzajúcich sa zdal pokojnejší, ľudia boli menej nahnevaní a emotívni, no o to viac pôsobili, že sú odhodlaní vydržať a na námestie prísť zase.

Protest sa konal deväť týždňov po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírovej v predvečer ich plánovanej svadby.

Ľudia sa tentokrát zhromaždili pred budovou rozhlasu, aby tak vyjadrili nesúhlas s tým, čo sa deje v RTVS, kde za posledné dni prepustili štyroch novinárov a ďalší z telerozhlasu pre nesúhlas s vedením odišli.

Tichý pochod, prerušený len občasnými výkrikmi "poďte s nami", sa potom presunul na Námestie SNP. Tu na pochodujúcich čakali ďalšie tisíce ľudí. Obe masy sa zliali a podľa odhadov denníka SME sa na proteste dokopy mohlo zúčastniť približne 10-tisíc ľudí.

Na začiatku zaznela pieseň Sarajevo od českého speváka Jaromíra Nohavicu, ktorú si Kuciak a Kušnírová vybrali ako svoju svadobnú pieseň: "To málo, čo sme mali, nám vody zobrali... tam, kde je Sarajevo, budeme sa ráno brať..."

Na pódium potom vyšli novinári z viacerých redakcií. Šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová prečítala vyhlásenie šéfa Reportérov bez hraníc Christophera Deloira. Ten v liste písal, že Slovensko sa prepadlo v rebríčku slobody médií o 10 miest na 27. miesto. Deloire tvrdí, že rebríček vznikol ešte pred smrťou Kuciaka a pre ňu by sme určite skončili ešte nižšie.

Stále to nestačí

“ Slušných a dobrých ľudí je na Slovensku dosť. „ herečka Zuzana Kronerová

Daniel Gerbel patrí medzi ľudí, ktorí na protest priniesli aj slovenskú vlajku. "Chcem chrániť svoje deti a budúce pokolenie pred rozkradačmi štátu a demokracie. Chceme ich chrániť pred demoralizujúcimi členmi vlády, ktorí vyháňajú naše deti do zahraničia, robia si čo chcú a dehonestujú našu krajinu," vysvetľuje Gerbel, prečo sa zúčastnil na takmer všetkých doterajších protestoch.

Odstúpenie expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka po tlaku ulice podľa neho nestačí. Tvrdí, že vláde sa síce na "fasáde objavili trhliny, ale múry stále držia".

S novým zložením vlády Petra Pellegriniho nie je spokojná ani Denisa Koreková. Tvrdí, že usporiadať predčasné voľby by bolo asi zložitejšie a časovo náročnejšie riešenie aktuálnej situácie. No niektorí členovia súčasnej vlády by podľa nej mali aspoň voči sebe vyvodiť politickú zodpovednosť. "To, čo sa tu deje, nie je správne. A malo by sa s tým niečo robiť. Vláda si naberá príliš veľkou lyžicou," dodáva Koreková.

Na záver protestu zaznela slovenská hymna. Tentoraz od ľudovej hudby Muzička. Spievali aj ľudia. A organizátori ľudí vyzvali, aby sa zúčastnili na sobotňajšom koncerte na počesť Jána a Martiny v jej rodnej obci v Gregorovciach.