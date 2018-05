Sucho už začína mať vplyv aj na úrodu, riziko požiarov je vysoké

Na Slovensku už viac ako mesiac poriadne nepršalo. Na väčšine územia platia výstrahy pred požiarmi.

6. máj 2018 o 20:53 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Zo svahov v okolí Kežmarských žľabov vo Vysokých Tatrách stúpali kúdoly hustého dymu, ktoré bolo vidieť aj z Popradu či Kežmarku.

Do terénu vyrazili desiatky hasičov, prileteli aj vrtuľníky so špeciálnymi vakmi, do ktorých sa zmestí tritisíc litrov vody.

Požiar, ktorý koncom minulého týždňa vypukol v ťažko dostupnom horskom teréne, s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobila nedbanlivosť.

Spravidla ide o zahodený ohorok cigarety, nezahasenú zápalku či iskru z ohňa v prírode.

Sú aj výnimky, napríklad v lete 2014 pri kúpalisku Vincov les zhorelo 56 áut, lebo parkovali nad suchou trávou.

„Výfuky po vypnutí motora majú aj niekoľko sto stupňov, ak sa s nimi suchá tráva dostane do kontaktu, rýchlo vzplanie,“ vysvetľuje šéf odboru riadenia hasičských jednotiek Marián Dritomský.

Ako sa hasia Tatry

Jednou z najčastejších prírodných príčin požiaru býva úder blesku, ale pred posledným požiarom v Tatrách žiadna búrka nebola. Príčinu požiaru ukáže až vyšetrovanie hasičov, ale aj policajtov či ďalších miestnych orgánov.

Pôvodné informácie o 30 hektároch horiaceho lesa sa nepotvrdili, zasiahnuté územie bolo v skutočnosti asi o polovicu menšie. Požiar sa podarilo rýchlo dostať pod kontrolu aj vďaka vrtuľníkom, ktoré nasadili hasiči aj ministerstvo obrany.