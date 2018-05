Flašíková-Beňová: Zmeny v RTVS sú prirodzené, no nemali by oslabovať dôveru

Europoslankyňa pripomenula, že novinári potrebujú slobodu pre výkon svojho povolania.

5. máj 2018 o 18:53 SITA

BRATISLAVA. Každý jeden z riaditeľov, ktorí do verejnoprávneho telerozhlasu, respektíve pred tým do televízie a rozhlasu, aj v minulosti prišli, robili isté personálne zmeny.

Uviedla to pre agentúru SITA europoslankyňa Monika Beňová (Smer), podľa ktorej to je prirodzené, no nemalo by to viesť k oslabovaniu dôvery verejnosti vo vysielanie.

Potrebná sloboda

Ako europoslankyňa pripomenula, novinári potrebujú slobodu pre výkon svojho povolania v každom jednom členskom štáte Európskej únie (EÚ), Slovensko nevynímajúc.



"Napriek istému poklesu v rebríčku slobody tlače, ktorý bol asi najviac ovplyvnený otrasnou vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka, platí že Slovensko zostáva z pohľadu slobody tlače na popredných miestach, ďaleko pred susednými krajinami z nášho regiónu. Ambíciou do ďalšieho obdobia však samozrejme musí byť opätovné zlepšovanie nášho postavenia," podotkla.



V správe týkajúcej sa slobody a plurality médií v EÚ, ktorou sa v stredu 2. mája zaoberal Európsky parlament, sa hovorí o nezastupiteľnej úlohe verejnoprávnych vysielateľov a potrebe ochrany ich nezávislosti a nestrannosti. Práve oni sú podľa Beňovej garantom základného práva na slobodu prejavu a informácie.

„Sú nenahraditeľné. Aj slovenské skúsenosti nám pritom ukazujú, akým nebezpečenstvom môže byť akákoľvek snaha o zasahovanie do ich nezávislosti a kam vedú pokusy o ich zneužívanie,“ uviedla Beňová.

Ochrana novinárskej práce

Sloboda a pluralita médií v členských štátoch Európskej únie (EÚ) súvisí s potrebou účinnejšej ochrany novinárskej práce a zabraňovaním rôznym druhom tlakov, ktorým sú novinári často nútení čeliť.

Výzvou z pohľadu slobody médií stále zostávajú sociálne siete, ktoré premenili občanov z prijímateľov informácií na ich tvorcov.

„Mnohí si pritom neprávne zamieňajú slobodu prejavu s možnosťou bezbrehého šírenia nenávisti a konšpirácií. Úmyselne sa tak snažia podnecovať napätie v spoločnosti,“ uviedla europoslankyňa. Dôležité preto je, aby sa k šíreniu nepodložených a falošných správ neuchyľovali aj štandardné mienkotvorné médiá.

„Novinári majú z hľadiska informovania smerom k verejnosti jedinečnú zodpovednosť. Dôvera, ktorú pre svoju prácu potrebujú, sa nebuduje ľahko, no stratiť ju, môže byť veľmi jednoduché,“ uzavrela Beňová.