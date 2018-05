Saková: Viem byť a budem autonómna

Nová ministerka vnútra Denisa Saková tvrdí, že od svojho predchodcu Kaliňáka si informácie, čo má robiť, nepýta.

6. máj 2018 o 13:09 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Denisa Saková nastúpila na post ministerky vnútra ako pravá ruka svojho predchodcu Roberta Kaliňáka, ktorý odstúpil po tlaku koaličného Mosta-Híd po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jej nomináciu označil za premrhanú príležitosť aj prezident Andrej Kiska.

„Viem byť a budem autonómna aj čo sa týka môjho ďalšieho pôsobenia na ministerstve vnútra,“ povedala v diskusnej relácii TA3.

Vylúčila, že by si od Kaliňáka každodenne pýtala nejaké informácie, alebo že by zasahoval do riadenia ministerstva. Pripustila však, že sú v kontakte.

Desať rokov na ministerstve

„Stretávam sa s ním, rozprávala som sa s ním,“ povedala. Ako príklad spomenula nedávnu návštevu ministra vnútra Spojených arabských emirátov šejka Saifa Bin Zayeda Al Nahyana. Na tej sa zúčastnil aj Kaliňák už ako poslanec Smeru.

Saková požiadala verejnosť, aby ju neposudzovali podľa toho, že desať rokov pracovala pod Kaliňákom, alebo podľa toho, čo urobí na ministerstve.

Jej meno sa objavilo aj v IT zákazke, z ktorej mali ísť podľa špeciálneho prokurátora Vasiľa Špirka provízie pre Kaliňáka a exministra dopravy Jána Počiatka.

Saková sa obhajovala tým, že projekt riadne vysúťažili.

Podozrenia z únosu Vietnamca

Vyjadrila sa aj k podozreniam, že Slovensko sa podieľalo na únose občana z Vietnamu. „Celá vietnamská delegácia prešla riadnou kontrolou, všetci mali diplomatické pasy,“ povedala. Nikto podľa nej nebol spútaný a zopakovala, že na zozname nebolo meno stíhaného občana podobne, ako pred týždňom hovoril Kaliňák.

Od augusta do januára podľa nej nemali informáciu, že došlo k únosu Vietnamca.

Na otázku, prečo Slovensko požičalo vietnamskej delegácii vládnu letku na prepravu do Moskvy odpovedala tým, že ich o to požiadali pre nabitý program.

Ako nová ministerka bude Saková riešiť aj meno nástupcu policajného prezidenta Tibora Gašpara.

"Nerada by som teraz konkretizovala," povedala s tým, že prezidentovi Andrejovi Kiskovi pri menovaní povedala, že už má nejaké tipy.