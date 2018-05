Sme rodina plánuje založiť mládežnícku organizáciu

Hnutie Sme rodina chce založením organizácie reagovať na úplné znechutenie mladých ľudí z politiky.

7. máj 2018 o 10:31 SITA

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina bude mať mládežnícku organizáciu, ktorou chce reagovať na úplné znechutenie mladých ľudí z politiky.

Ako povedal v pondelok pre agentúru SITA Martin Petriska, ktorý organizáciu zakladá, doteraz sme mali možnosť vidieť politikov, ktorí sa zaoberali zháňaním peňazí vlastnou hlavou a vlastnými rozkrádačkami, takže im pochopiteľne neostal žiaden čas na ľudí a už vôbec nie na mladých ľudí.

„Veď čo to krajšie ilustruje ako to, že podľa prieskumu z konca minulého roka sa chce takmer tretina Slovákov vo veku 15-24 rokov presťahovať do troch rokov mimo našu krajinu. Na ministerstve školstva si za 25 rokov štandardných vlád podalo kľučku 20 ministrov a toto ministerstvo slúžilo akurát tak na kupovanie predražených sifónov alebo, ako máme v čerstvej pamäti, na rozkradnutie eurofondov,“ povedal Petriska.



Mládežnícka organizácia hnutia nebude podľa Petrisku čakať na to, kým aj ten posledný mladý človek zhasne a odíde, ale chce túto rokmi zanedbanú situáciu riešiť. „Preto voláme každého mladého človeka, ktorý sa už tiež nemôže na toto pozerať, aby sa pridal,“ uviedol.



Petriska vystúpil aj na aprílovom sneme hnutia Sme rodina. Tam pred delegátmi uviedol: „Príjmeme kohokoľvek, kto pôjde miesto vítania dúhových imigrantov do poslednej dediny pomôcť panej, ktorá žije sama, celý čas venovala tejto krajine a teraz jej štát pošle 300 eur. Tiež ľudí, ktorí sa budú pozerať do budúcnosti a nie sa neustále vŕtať v histórii a oslavovať zločincov,“ povedal.