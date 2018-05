Ministerstvo poprelo, že prevádzka stíhačiek stojí 50 miliónov ročne

Ministerstvo tvrdí, že v súčasnosti platí za prevádzku ruských stíhačiek do 20 miliónov eur ročne.

7. máj 2018 o 11:36 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany (MO) sa ohradzuje voči medializovanej informácii, že za abonentnú zmluvu platí ročne približne 50 miliónov eur.

TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Prečítajte si tiež: Slovensko podľa Danka rokuje o predĺžení servisu stíhačiek MiG-29

"V súčasnosti je to do 20 miliónov eur ročne a za ďalšie servisné práce platí rezort obrany v zmysle zmlúv mimo abonent do 10 miliónov eur ročne," uviedla hovorkyňa MO .

Slovensko rokuje s ruskou stranou o tom, aby sa predĺžila prevádzka stíhačiek MiG-29.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V mimoriadnej diskusnej relácii Dvadsaťpäťka na TV Markíza to potvrdil predseda Národnej rady a koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Súčasná abonentská zmluva na prevádzku ruských stíhačiek platí do roku 2019.