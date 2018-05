Prieskum Focusu: Ak by Kiska nekandidoval, najväčšie šance by mala Radičová

Možní kandidáti Smeru a SaS, Maroš Šefčovič a Robert Mistrík, by vo voľbách prepadli.

7. máj 2018 o 14:03 Jakub Habas

BRATISLAVA. V prípade, že by sa súčasná hlavu štátu Andrej Kiska neuchádzal v prezidentských voľbách na jar 2019 o znovuzvolenie, najväčšie šance na úspech by mala expremiérka Iveta Radičová. Potenciálni kandidáti Smeru a SaS nezaujali.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Denník N, ktorý prebehol od 24. do 30 apríla na vzorke 1005 respondentov.

Radičová by voľby vyhrala

Bývalú premiérku by volilo 13,9 percenta ľudí. Na druhom mieste sa za Radičovou umiestnil predseda SNS Andrej Danko s 12,1 percentami. Šéf národniarov zatiaľ prípadnú kandidatúru odmieta.

Na treťom mieste by sa odstupom niekoľkých percent umiestnila poslankyňa Veronika Remišová z OĽaNO, ktorá by získala necelých osem percent.

Za Remišovou nasleduje šéf vládneho Mosta-Híd Béla Bugár, ktorého by volilo 5,3 percenta voličov.

Na piatom mieste skončil Marian Kotleba z extrémistickej Ľudovej strany Naše Slovensko s piatimi percentami. Nasleduje sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin so 4,8 percentami, ktorý zbiera podpisy na kandidatúru.

Smer a SaS by prepadli

Maroš Šefčovič zo Smeru, ktorý sa spomína ako možný kandidát na prezidenta v prieskume prepadol. Volilo by ho iba 2,8 percenta voličov.

Eduard Chmelár, ktorý rovnako ako Harabin zbiera podpisy, by získal takmer jeden a pol percenta hlasov.

Vedec Robert Mistrík, ktorého považujú za možného kandidáta SaS by rovnako ako kandidát Smeru prepadol. Získal by len jedno percenta hlasov.

Potenciálny kandidát KDH Marián Čaučík má podporu iba pol percenta voličov.

Prezidentských volieb by sa nezúčastnilo 17,2 percenta opýtaných, rozhodnúť by sa nevedelo 24,1 percenta a 4,5 percenta by radšej volilo niekoho iného.