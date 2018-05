Exriaditeľ SIS: Je čudné, ako sa Trošková a Jasaň dostali na Úrad vlády

Bývalý šéf SIS Karol Mitrík si myslí, že informačná služba o talianskej mafii na Slovensku vedela.

8. máj 2018 o 21:18 Peter Kapitán

Nemala Slovenská informačná služba (SIS) upozorniť na to, že Mária Trošková a Viliam Jasaň mali kontakty s ľuďmi blízkymi talianskej mafii?

„Prvoradú úlohu má NBÚ, informačná služba je len jeden zo segmentov preverovania osôb. Spolu je tam možno desať oblastí, ktoré sa preverujú. Zodpovednosť a zákonná procedúra je v rukách NBÚ. SIS je informačná služba, NBÚ je správny orgán. Tento prípad neviem vyhodnotiť, aj keď pre mňa je tiež podivné, ako mohli Trošková a Jasaň robiť na Úrade vlády. Ale možno boli v tomto prípade čistí, to neviem povedať.“

Nemala by v tomto prípade SIS zhromažďovať informácie o kontaktoch s talianskou mafiou a niekomu ich posunúť?

„Zo svojej praxe môžem povedať, že SIS chrlí tisíce informácií. Je otázka, ako sa s nimi ďalej narába, to už závisí od prijímateľa. Informácie idú ústavným činiteľom, ministrom a podobne. SIS posúva informácie podľa toho, komu čo patrí na základe zákona.“

Vo výročných správach SIS od roku 2007 nie je žiadna zmienka o talianskej mafii na Slovensku. To znamená, že o nej nevedela?

„Podľa mňa sa k tomu určite dostala. Výročnú správu treba brať s rezervou. Aj riaditeľ je viazaný mlčanlivosťou a vždy sa do nej dostanú len nejaké náznaky. Ak sa rieši niečo akútne, tak to sa do správy určite nedostane. V žiadnej oblasti nemôžete ísť do detailov. Sám za seba viem povedať, že je veľmi ťažké správu o činnosti vypracovať, lebo všetko, čo SIS robí, je tajné.“

Ako získavanie informácií funguje?

„Príslušníci SIS pripravia správu a riaditeľ, ktorý za ňu zodpovedá, potom povie, čo sa tam môže dostať a čo nie. SIS informácie posúva ďalej len vtedy, keď sú overené aspoň z dvoch zdrojov. Ak je to len z jedného zdroja, neposúva sa to ďalej. Ale služba nie je vyšetrovací orgán, len informačný. Informácie, ktoré služba posunie ďalej, by mal rozpracovať už niekto ďalší.

Keď NBÚ robil Jasaňovu previerku, spýtal sa aj SIS, aké informácie o ňom má. Oni mu niečo povedia, no NBÚ zhodnotí, či to vezme do úvahy, alebo nie?

„NBÚ to posudzuje v širších súvislostiach. Ja som takúto previerku absolvoval, keď som bol menovaný do čela SIS, vtedy na tom trval prezident Gašparovič. Nakoniec som ju mať nemusel, pretože hneď, ako som vstúpil do budovy SIS, riaditeľ kancelárie mi povedal, že tá previerka tu neplatí, SIS si robí vlastnú. Ďalšie dva mesiace ma potom preverovala SIS.“

Keď ste boli na čele SIS, preverovali ste aj ľudí, ktorí pracovali na Úrade vlády?

„Nie, takéto úlohy sme nedostali.“

Kto je Karol Mitrík Od roku 1994 do 2002 primátor Spišskej Novej Vsi za KDH, od roku 2002 do 2006 poslanec NR SR. V roku 2010 ho Ivan Gašparovič vymenoval za riaditeľa Slovenskej informačnej služby, na jej čele skončil v máji 2012. Od roku 2015 vedie Najvyšší kontrolný úrad.

Ako prakticky vyzerá posúvanie informácií?

„Analytický útvar spracuje výstupné dokumenty, ktoré majú váhu a tie sa odovzdávajú ústavným činiteľom, to je všetko.“

Takže spolupráca medzi SIS a NBÚ vlastne nefunguje?

„Výmena informácií funguje. Keď som nastúpil ako riaditeľ SIS, zistil som, že koordinácia medzi inštitúciami, ktoré sa venujú podobnej agende, je minimálna. Rok som s kolegami pracoval na zriadení centra, kde je zapojené ministerstvo vnútra, NBÚ, vojenská spravodajská služba aj samotná SIS. Odtiaľ sa potom informácie dostávajú ďalej alebo sa medzi inštitúciami vymieňajú."

Ale priame zadania im nikto nedáva?

„Oni idú presne podľa zákona, tam je presne napísané, čo majú robiť. To je všetko.“

Mala podľa vás SIS hrať nejakú úlohu v prípade únosu vietnamského funkcionára Trinh Xuan Thanha, do ktorého údajne bolo zapojené aj Slovensko?

„Sám som zvedavý, ako to celé dopadne. Zo svojej súčasnej pozície to naozaj neviem vyhodnotiť, otázne je, či je táto informácia pravdivá. Či auto, ktoré sa tu našlo, niekoho prenášalo, alebo neprenášalo. Aj kapitán lietadla hovoril, že všetko bolo podľa protokolu s diplomatickými pasmi. Kontroly fungujú všade, aj keď idete cez VIP salón, pas musíte vždy odovzdať. V Izraeli som dokonca musel prejsť dvoma kontrolami.“

Únoscovia by boli naivní, ak by mu neurobili falošné doklady.

„Samozrejme. Ale dá sa podľa agendy, ktorej sa daný človek venuje, vylustrovať, kto do toho lietadla nastúpil, o tom musí byť nejaký záznam.“

Je problém doklady a program návštevy sfalšovať?

„Dnes nie je nič problém. Len kto to má vylustrovať?“

Slovenská informačná služba.

„Alebo ochrana ústavných činiteľov, polícia? Neviem, priznám sa, že v tomto sa až tak neorientujem. Je to veľmi neobvyklá situácia. Priznám sa, že už požičiavanie lietadla na dve cesty je veľmi neobvyklé.“

Z pozície šéfa NKÚ sa nedá skontrolovať účelnosť takto vynaložených nákladov?

„Neviem to vyhodnotiť, či je taká kompetencia a kto to môže zhodnotiť. Teoreticky by sme mohli, ale my takéto čiastkové problémy neriešime, my riešime záležitosti verejných politík. Na to sú iné kontrolné mechanizmy, ktoré nemôžeme a nemali by sme suplovať.“