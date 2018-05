Politici si pripomenuli deň víťazstva nad fašizmom

Kiska ocenil osem účastníkov bojov za oslobodzovanie územia súčasného Slovenska.

8. máj 2018 o 14:56 SITA

MAKOV. Porážka fašizmu v druhej svetovej vojne nebola iba veľkým vojenským víťazstvom v najkrvavejšom konflikte 20. storočia. Bola víťazstvom európskej civilizácie, rešpektujúcej dôstojnosť každého človeka. Prezident SR Andrej Kiska to povedal v príhovore na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom pri Pamätníku 1. čs. partizánskej brigády Jana Žižku v kysuckej obci Makov.

"Zišli sme sa na hranici Českej a Slovenskej republiky pri poslednej oslobodenej obci v druhej svetovej vojne na našom území, aby sme si pripomenuli najdôležitejšie víťazstvo v novodobej histórii našich dvoch krajín a celej Európy. Pred 73 rokmi, 8. mája 1945, ľudia v Európe vyhrali zápas o vlastné, ale aj o naše prežitie. Dnes sme sem prišli, aby sme sa im poďakovali za ich obetavosť, statočnosť a vytrvalosť. Vzdávame úctu vojakom a vojačkám 1. československého armádneho zboru, hrdinom slávnej Červenej armády, rumunskej armády, ktorí bojovali na území Slovenska. Vzdávame úctu partizánom, členom a členkám domáceho odboja, ako aj spojencom na východnom fronte," povedal prezident SR.

Ocenenie účastníkov bojov

Prezident SR Andrej Kiska ocenil pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom osem priamych účastníkov bojov za oslobodzovanie územia súčasnej Slovenskej republiky.

Medailu prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti SR si prevzali Nadežda Brůhová a Věra Holubeva. Ďakovnú medailu za významné zásluhy o oslobodenie, obranu a bezpečnosť SR udelil prezident SR Jozefovi Glembovi, Martinovi Kolárikovi, Matejovi Valockému a Jaroslavovi Prokopovi.

Medaily prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti SR prevzal v mene brigádneho generála vo výslužbe Miloslava Masopusta a poručíka vo výslužbe Josefa Kaufmana zástupca veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Pavel Sladký.

Gajdoš: Zaslúžia si našu úctu

Podľa ministra obrany SR Petra Gajdoša (SNS) je Pamätník 1. československej brigády J. Žižku symbolom oslobodenia Československa a konca druhej svetovej vojny.

"Som nesmierne rád, že som si mohol pripomenúť 73 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny, kedy boli posledné obce oslobodené v rámci ostravskej operácie 18. armádou štvrtého ukrajinského frontu Červenej armády. Som presvedčený, že žijúci, ale aj tí, ktorí položili vlastné životy za oslobodenie našej vlasti, si zaslúžia aj 73 rokov po ukončení vojny našu úctu," zdôraznil minister obrany.

Starosta Pavlík spomínal modlitby

Starosta Makova Martin Pavlík pripomenul, že obyvatelia Kysúc túžobne očakávali oslobodenie a koniec vojny.

"Mnohí pamätníci spomínali na večerné modlitby, v ktorých prosili Boha o mier a zaviazali sa deň skončenia vojny sláviť ako veľký sviatok. My, ich potomkovia, by sme na tento sľub nemali zabúdať. Mali by sme pamätať, že v bojoch na Kysuciach položilo život viac ako 480 vojakov a dôstojníkov, aby boli napokon 3. mája 1945 ako posledné na Slovensku oslobodené obce Klokočov a Makov," dodal Pavlík.

OĽaNO vidí viacero odkazov

Výročie porážky fašizmu má pre súčasné Slovensko viacero odkazov. Myslia si to predstavitelia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorých stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca Matúš Bystriansky.

Podľa OĽaNO je najaktuálnejší odkaz o nevyhnutnosti spolupráce demokratov. Porážka fašizmu bola možná podľa predsedu hnutia Igora Matoviča iba vďaka tomu, že demokrati ohrozených národov, aj celé národy, prekonali čiastkové záujmy a spojili sa proti zlu.

"Vytrvalá spolupráca demokratov potom zastavila aj ďalšiu podobu totalitarizmu, komunizmus. Vďaka tomu žijeme v Európe éru demokracie, mieru a prosperity s najvyššou mierou ľudských a občianskych práv, akú si ľudstvo pamätá," uviedlo OĽaNO, ktoré vyzdvihuje odkaz 8. mája 1945 ako symbol vytrvalej a víťaznej spolupráce demokratov proti zlu.