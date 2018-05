Slovensko znepokojuje odstúpenie USA od jadrovej dohody s Iránom

Slovensko bude ďalší postup koordinovať s partnermi z Európskej únie.

9. máj 2018 o 10:36 TASR

BRATISLAVA. Slovensko je znepokojené rozhodnutím USA odstúpiť od takzvanej dohody o jadrovom programe Iránu (JCPOA) a opätovne zaviesť súvisiace americké sankcie. Informoval o tom hovorca rezortu diplomacie Peter Susko.

Slovensko bude podľa neho svoj ďalší postup koordinovať s partnermi z EÚ. Cieľom má byť zachovanie dohody.

"Sme naďalej presvedčení, že JCPOA je potvrdením efektivity medzinárodnej diplomacie pri riešení bezpečnostných výziev v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia a že dohoda aj naďalej spĺňa svoj účel zaručiť výlučne mierový charakter jadrového programu Iránu," vyhlásil Susko a pripomenul, že plnenie jadrových záväzkov Iránu bolo opakovane potvrdené Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.

Práve pochybnosti o účinnosti dohody boli jedným z dôvodov, prečo americký prezident Donald Trump v utorok (8.5.) od dohody odstúpil. Trump vyhlásil, že jadrová dohoda nikdy nepriniesla a nikdy neprinesie mier.

K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015.

Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.

Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.