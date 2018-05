Ľudskoprávny výbor nemohol rokovať, vládni poslanci neprišli

Vládni poslanci budú rokovať, až keď zvolia náhradníka za doterajšieho člena výboru Jaroslava Ridoška.

9. máj 2018 o 11:40 TASR

BRATISLAVA. Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny rokovať nemohol, prišlo totiž málo poslancov. Do rokovacej miestnosti ich zasadlo len päť, z koalície neprišiel nikto.

Vládni poslanci už vopred avizovali, že rokovať budú, až keď bude v pléne zvolený náhradník za doterajšieho člena výboru Jaroslava Ridoška (SNS), ktorý sa stal štátnym tajomníkom rezortu zdravotníctva. Výbor tak bol neuznášaniaschopný, najbližšie sa pokúsi stretnúť na budúci týždeň.

Správa detskej ombudsmanky

Na programe bola okrem iného aj správa komisárky pre deti Viery Tomanovej za minulý rok. V nej sa konštatuje, že rodičia nie sú dostatočne empatickí k svojim deťom a nie sú schopní do dôsledkov chápať traumu detí z rozpadu manželstva či partnerstva rodičov. Tomanová dostala vlani celkovo 358 nových podnetov.

V dokumente komisárka uvádza, že prevažná väčšina podaní, tak ako v roku 2016, smeruje práve k problematike úpravy práv a povinností rodičov, teda k úprave styku rodičov a detí.

Negatívnym javom sú aj opakované psychologické a psychiatrické súdnoznalecké vyšetrenia detí.

"Deti sa bránia množstvu sedení u psychológov, či už z úradu prace, sociálnych veci a rodiny, ich terapeutov resp. súdnych znalcov, ktorých navrhuje tak otec, i matka dieťaťa. Nehovoriac o súdnych znalcoch určených súdom, voči ktorým vznášajú pripomienky rodičia a žiadajú určiť iného, 'nezaujatého' znalca," uviedla komisárka.

Jej osobitnou agendou v roku 2017 boli aj prípady generačnej chudoby detí, nedostupnosti bývania alebo aspoň prístrešia, ale aj nedostatočných sociálnych služieb rodičom s deťmi.

"Dôležitou oblasťou, ktorá si vyžaduje aj ráznejší zásah zo strany tak štátnej správy, ako aj miestnej či regionálnej samosprávy, je dostupnosť výchovy a vzdelávania pre deti so zdravotným postihnutím. Tejto problematike bude venovaná podrobnejšia pozornosť v roku 2018," avizuje Tomanová.

Tomanovej kauza

Na výbore sa malo hovoriť sa malo aj o návrhu, aby hospodárenie Tomanovej úradu preveril Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Žiada to opozícia, Tomanová sa kontrole nebráni.

"V médiách bola otvorená kauza komisárky Tomanovej, ktorá nezverejňovala zmluvy, ako jej predpisuje zákon a okrem toho, tie, ktoré zverejnila, hovorili o tom, že nakladanie s financiami úradu je veľmi pochybné," uviedla pred časom poslankyňa SaS Natália Blahová. Ako príklad uviedla kúpu obrazov za 2600 eur.

"Máme veľké pochybnosti o tom, že tento úrad s verejnými prostriedkami nakladá tak, ako by komisár pre deti, ktorý má chrániť práva detí, mal," doplnila Blahová, podľa ktorej by sa na to NKÚ mal pozrieť.

"Úrad komisára pre deti sa v žiadnom prípade nebráni akejkoľvek kontrole zo strany NKÚ," reagoval pre TASR mediálny poradca z úradu Pavol Kováč.

Tomanová už na podozrenia, o ktorých písal v minulosti Denník N, reagovala a článok označila za nepravdivý a zavádzajúci. Spochybnila informácie o prenájme parkovacích miest aj o kúpe obrazov za 2600 eur.

Prostitúcia a syfilis v Trebišove

Diskutovať sa malo aj o otázke prostitúcie a šírenia nákazy syfilisu v okrese Trebišov, ktorú tiež otvorila Blahová.

Ľudskoprávny výbor ešte v apríli nebol pre nedostatok poslancov schopný prijať uznesenie.

Opozícia v uznesení navrhuje vyjadriť ľútosť nad tým, že maloleté deti sa venujú prostitúcii a v dôsledku toho sa v okrese Trebišov rozširuje nákaza syfilisu.

Chce tiež od ministrov vnútra, zdravotníctva, práce a od rómskeho splnomocnenca, aby prišli na rokovanie výboru a povedali, čo robia pre riešenie situácie.

Chorobnosť na syfilis je v okrese Trebišov 16-krát vyššia ako v celej SR. Epidemiologická situácia vyhodnotená za rok 2017 vykazuje chorobnosť 108,4 prípadu na 100-tisíc obyvateľov.

Ochorenie sa vyskytuje aj vo vekovej skupine do 18 rokov. Problematickou pri šírení tohto ochorenia je trebišovská rómska osada. Médiá pred časom informovali aj o podozreniach z prostitúcie detí.