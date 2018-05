Bugár otvoril schôdzu, opozícia mala požiadavky na Gajdoša

Poslancov čaká takmer 100-bodový program.

9. máj 2018 o 13:20 TASR, SITA

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady sa po vyše mesačnej prestávke vrátili do lavíc.

Podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) otvoril 31. schôdzu, na ktorej snemovňu čaká takmer 100-bodový program. Asi tri desiatky návrhov sú z dielne vlády, ďalšie štyri desiatky sú poslanecké iniciatívy.

Remišová žiadala dôkazy od Gajdoša

V jej úvode opoziční poslanci navrhovali zaradiť do programu schôdze viaceré nové body. Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) žiadala, aby minister obrany Peter Gajdoš na schôdzi predložil dôkazy, ktoré by vyvrátili medializované informácie zverejnené fínskou verejnoprávnou televíziou YLE o nákupe transportérov Patria, ktoré chcú objednať nominanti SNS za takmer 400 miliónov eur. Jej návrh poslanci neschválili.



Poslanec Milan Krajniak navrhoval, aby minister Gajdoš predložil materiál týkajúci sa nákupu bojových obrnených vozidiel, aby sa odstránili pochybnosti pri tomto nákupe. Rovnako chcel, aby NR SR uznesením zaviazala vládu k tomu, aby zverejnila dodávateľov a subdodávateľov, ktorí budú participovať na nákupe obrnených vozidiel.

Taktiež navrhoval, aby pred definitívnym rozhodnutím o nákupe obrnených vozidiel a pred schválením na vláde materiál poskytli poslancom Národnej rady SR. Žiadny z jeho návrhov poslanci neschválili.



Neúspešný bol aj poslanec Gábor Grendel (OĽaNO), ktorý žiadal, aby ministerstvo vnútra poskytlo informáciu o zapožičaní vládnych lietadiel v rokoch 2010 až 2018 iným štátom. Žiadal to po informáciách, podľa ktorých Slovenská republiky participovala na únose vietnamského občana. Poslanci návrh nepodporili.



Marek Krajči (OĽaNO) navrhoval, aby ministerstvo zdravotníctva vypracovalo správu o návrhu opatrení na zastavenie rastu zadlžovania zdravotníckych zariadení. Ani tento návrh poslanci nepodporili.

Zmena príspevku na opatrovanie

Poslancov čakajú aj správy o činnosti ombudsmanky, komisárok pre deti a zdravotne postihnutých. Pozrú sa aj na prácu Najvyššieho kontrolného úradu a tajných služieb. Otvorenú majú otázku úpravy platov ústavných činiteľov, ktorej riešenie má predstaviť koalícia. Opozícia zas chce presadiť predčasné voľby, na čo však nemá dosť hlasov.

Ministerstvo práce na schôdzu predložilo napríklad návrh na zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých pre všetky skupiny poberateľov.

Po novom by mala byť výška tohto príspevku stanovená pevnou sumou. Ministerstvo vnútra chce zas o pevne stanovenú sumu zvýšiť výsluhové dôchodky. Valorizácia by sa mala v nasledujúcich rokoch 2018 až 2021 dotknúť celkom 46.000 osôb.

Návrhy má aj ministerstvo školstva, ktoré chce napríklad zriadiť Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo a tiež zaviesť nový typ študijného programu, ide o interdisciplinárne štúdiá.

Rezort pripravil aj opatrenia, ktoré majú slúžiť ako prevencia pred nezamestnanosťou mladých ľudí. Plénum by malo definitívne rozhodnúť o novej trestnoprávnej úprave v oblasti boja proti terorizmu, ako aj o zefektívnení zaisťovania majetku v trestnom konaní a jeho správy. Zaistený majetok má v budúcnosti spravovať Finančné riaditeľstvo SR. Rozhodovať má snemovňa aj o návrhu zákona, vďaka ktorému by zviera už nemalo byť na Slovensku považované za vec.

Platov poslancov a ústavných činiteľov

Otvorená je aj otázka úpravy platov poslancov a ďalších ústavných činiteľov. Koalícia presný návrh na úpravu platov ústavných činiteľov ešte nepredstavila. Pred Vianocami sa poslanci zhodli, že chcú systémové riešenie úpravy platov, a nie každoročné zmrazovanie. Koaliční lídri pred niekoľkými týždňami oznámili, že plat sa v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty. Po zmenách by už plat poslancov nemal byť rozdelený na dve časti. Paušálne náhrady by sa mali pripojiť k základnému platu a celá zložka by mala podliehať odvodom. Dnes sú od nich paušálne náhrady oslobodené.

Svoje iniciatívy predložili aj poslanci. SNS napríklad navrhuje upraviť pravidlá pre určovanie počtov žiakov osemročných gymnázií. Chce určiť limit na žiakov. Právna norma nezakazuje prijímať aj viac žiakov, ale na vzdelávanie tých, čo budú nad limit, by nemali ísť peniaze zo štátneho rozpočtu.

Most-Híd chce zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3 a tiež zjednodušiť a sprehľadniť rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Opozícia sa nevzdáva myšlienky na predčasné voľby, a tak do parlamentu predložila návrh na skrátenie aktuálneho volebného obdobia. Parlamentné voľby by chcela 8. septembra. Na presadenie tohto návrhu nemá dosť hlasov. Ústavným zákonom chce OĽaNO tiež dať parlamentným výborom vyšetrovacie právomoci. Na prijatie ústavného zákona treba podporu aspoň 90 poslancov. Ústavný zákon nedokáže schváliť bez pomoci opozície ani koalícia, keďže 90 hlasov nemá.

Okrem iného aj opozícia navrhuje zmeny v sociálnej oblasti či v školských zákonoch. SaS chce tiež napríklad vyhlásiť Žitný ostrov za chránenú vodohospodársku oblasť. Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého zas navrhujú zmeny v Policajnom zbore. Okrem iného by podľa ich návrhov mala na etiku v zbore dozerať nová Rada pre integritu Policajného zboru.