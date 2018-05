Hrnko chce odvolať Krištúfkovú z kontrolného výboru

Ak ju koalícia odvolá, opozícia sa zrejme vzdá svojich funkcií.

9. máj 2018 o 14:20 (aktualizované 9. máj 2018 o 15:02) tasr, sita

BRATISLAVA. Podpredseda SNS a poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko navrhuje odvolať poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

Dôvodom sú jej niekdajšie prepojenia na mafiu.

SaS návrh nepodporí

Poslanci SaS Hrnkov návrh nepodporia, oznámil podpredseda liberálov Ľubomír Galko. "Argument, že poslankyňa Krištúfková udržiavala nejaké styky s nejakými osobami, je farizejský. To, čo chcete urobiť, je odporná krágľovačka. SNS sa snaží týmto návrhom odvrátiť pozornosť od praktík jej nominantov," vyhlásil Galko.

Zdôraznil, že Krištúfková nečelí žiadnemu trestnému oznámeniu ani stíhaniu a jej minulosť je dlhodobo známa. Poukázal, že v danom výbore sedia aj poslanci, ktorí vystupujú napríklad v kauze.

"Nebudem s vami polemizovať, lebo s hlúposťami sa polemizovať nedá," reagoval Hrnko, ktorý naznačuje obavy, že by Krištúfková pod nátlakom mohla teoreticky vyzrádzať tajné informácie, o ktorých sa hovorieva na rokovaní výboru.

Ak ju koalícia skutočne odvolá, SaS začne v rámci opozície rokovania o tom, že sa všetci opoziční šéfovia parlamentných výborov vzdajú svojich postov.

"Ak to urobíte, začneme v opozícii rokovania o tom, že všetci opoziční predsedovia výborov sa vzdajú svojich pozícií. A riaďte si to tu potom sami," odkázal Galko.

Krištúfková: Nemám čo skrývať

"Ak ma odvoláte, prežijem to," vyhlásila Krištúfková, ktorá podľa vlastných slov nemá čo skrývať.

Poukázala, že Hrnko či predseda parlamentu a SNS Andrej Danko minimálne dva roky o jej minulosti vedeli a neprekážalo im to a odobrili jej členstvo vo výbore. "Teraz chcete trápne tvrdiť, že ste o mojej minulosti nepočuli? Veď pred parlamentnými voľbami to bolo prepierané v médiách," doplnila.

Krištúfková zdôraznila, že prioritne chcela robiť v sociálnom výbore a pomáhať ľuďom, keďže koalícia na nich kašle.

"To je podľa mňa problém. To vy by ste mali stáť tu miesto mňa, vy, ktorí okrádate ľudí," odkázala koaličným poslancom. Hrnko sa ohradil, on podľa vlastných slov nemá čo skrývať.

Grendel pripomenul Svobodu

Gábor Grendel (OĽaNO) zase pripomenul niekdajšie priznanie podpredsedu NR a člena Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Martina Glváča (Smer), že sa párkrát stretol so zavraždeným bossom podsvetia Jozefom Svobodom. Miroslav Beblavý (nezaradený) dal v reakcii na to návrh na Glváčovo odvolanie z tohto výboru. "Aspoň sa to tu vyčistí," podotkol.

Krištúfkovej stranícky kolega Peter Pčolinský označil návrh SNS za účelovú hru jej šéfa Andreja Danka. "Potrebuje prekryť vlastné 'prúsery' na ministerstve obrany," myslí si.

Miroslav Číž (Smer) opozíciu kritizoval. "Nie je jednoduché zachovať nervy na mieste, toľko bezcharakternosti, čo tu sledujem," odkázal. Pripomenul niekdajšiu kritiku jeho osoby aj ďalších predstaviteľov Smeru za to, že boli na sociálnej sieti priateľmi s Talianom Antoninom Vadalom. "Pritom netuším, kto to je," dodal Číž.

Glváč prepojenia na mafiu odmieta

Podpredseda Národnej rady Martin Glváč (Smer) odmieta prepojenia na mafiu, o ktorom sa písalo v médiách a ktoré spomenul v pléne poslanec OĽaNO Gábor Grendel. "Všetko bolo preverené a dostal som najvyššiu previerku na prísne tajné a najvyššiu previerku NATO a EÚ," vyhlásil.

Grendel v pléne pripomenul niekdajšie priznanie podpredsedu NR SR a člena Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, že sa párkrát stretol so zavraždeným bossom podsvetia Jozefom Svobodom. Miroslav Beblavý (nezaradený) dal v reakcii na to návrh na Glváčovo odvolanie z tohto výboru. "Aspoň sa to tu vyčistí," podotkol.

Glváč v reakcii uviedol, že výrok bol v neautorizovanom článku a nebol celý. Pre výrok sa podľa vlastných slov súdi s Danielom Lipšicom. Glváč uviedol, že v rozhovore odpovedal na otázku, či sa pozná so Svobodom.

"Povedal som, že poznám pána Svobodu, nakoľko, keď som chodil na futbal do 'vipky' Slovanu, tak pán Svoboda sedával vo 'vipke' vedľa pána Kukana," uviedol Glváč v pléne s tým, že časť o Kukanovi nezverejnili.

Podpredseda parlamentu zdôraznil, že ako minister obrany mal "najvyššiu previerku na prísne tajné a najvyššiu previerku NATO a EÚ". "Všetko bolo preverené," vyhlásil. Grendela sa zároveň spýtal, či mu neprekáža, že jeho osobný priateľ Daniel Lipšic bol na diskotéke s "nejakým pánom Trajterom".