Aj po roku sa za parkovanie platí takmer v polovici nemocníc

Ako sa vyvíjajú Druckerove zámery

Doplnkové ordinačné hodiny - hoci platbu za vyšetrenie po ordinačných hodinách parlament vlani schválil, stále sa nevie, či sa bude využívať. Rozhodnúť sa má do nového roku.

Pohotovosť len do desiatej večer - zatiaľ pohotovosti fungujú do rána do siedmej. Čaká sa, kým sa ukončí výber nových organizátorov pohotovostí, malo by sa tak stať do konca júna.

Platba za urgent - od novembra minulého roka sa platí na urgentnom príjme 10 eur, ak pacient nie je v ohrození života alebo vážne chorý, či zranený. V takom prípade by nemal platiť nič. Zadarmo majú urgent aj tehotné, ak sa problém týka tehotenstva.

Nová sieť pohotovostí - Nová sieť pohotovostí, na ktorých sa budú platiť dve eurá, má začať fungovať v lete.