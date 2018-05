Červený kríž rozdával vyznamenania, oceneným sa poďakoval aj prezident

Odovzdávanie cien sa odohralo v bratislavskom Primaciálnom paláci.

9. máj 2018 o 20:05 TASR

BRATISLAVA. Slovenský Červený kríž (SČK) v stredu pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca (7.5.) ocenil prácu svojich dobrovoľníkov, dlhoročných pracovníkov a podporovateľov.

Odovzdávanie cien sa odohralo v bratislavskom Primaciálnom paláci, potom sa ocenení presunuli do Prezidentského paláca, kde ich privítal prezident SR Andrej Kiska.

Ochota pomôcť

"Často si kladieme otázku, aké je to naše Slovensko. Je to krajina ľudí, ktorí sú uzavretí do seba a myslia len na seba? Alebo je krajinou, plnou dobrých ľudí, ochotných pomôcť druhým? Slovenský Červený kríž je skutočne prejavom toho, že Slovensko je plné dobrých ľudí," povedal po ceremoniáli Kiska. Oceneným poďakoval a vyjadril sa, že si bez nich Slovensko nevie predstaviť.

Medailu SČK si prevzala Natália Benčeková, dobrovoľníčka Červeného kríža územného spolku v Leviciach, ktoré v novembri minulého roka zachránila život trojmesačného dieťaťa.

Rovnaké ocenenie, no in memoriam, patrí Martinovi Hurajtovi, ktorý nešťastnou náhodou zahynul pri záchrane skialpinistu. Medailu Henryho Dunanta sa SČK rozhodol udeliť lekárke Eve Majchrákovej z Dolného Kubína.

Ocenení aj dobrovoľníci

Desiatim dobrovoľníkom SČK odovzdal medailu Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť, dve dlhoročné opatrovateľky si prevzali ocenenie Dobrovoľná opatrovateľka SČK.

Za propagáciu bezpríspevkového darcovstva krvi si piati ľudia vyslúžili Pamätnú plaketu docenta Vladimíra Krišla.

Traja jednotlivci a Miestny spolok SČK v Tekovských Lužanoch získali právo zapísať sa do Knihy cti SČK. Ďakovný list SČK získala Romana Mikušincová z Mládeže SČK a tri spoločnosti, ktoré s Červeným krížom spolupracujú.