Organizátori pochodov kritizovali vládu aj po stretnutí s premiérom

Vo štvrtok sa stretli zástupcovia pochodov Za slušné Slovensko s Pellegrinim.

10. máj 2018 o 14:54 SITA

BRATISLAVA. Reálne úsilie a kroky o obnovu dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie nevidno.

Po štvrtkovom stretnutí s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na Úrade vlády to skonštatovali organizátori protestov Za slušné Slovensko Juraj Šeliga a Karolína Farská.

Deklarovali, že na stretnutí, ktoré iniciovali, aby prebrali otázku dôveryhodnosti vlády, k priblíženiu názorových stanovísk nedošlo. Vyhlásili, že ak nedôjde k zásadným zmenám, sú pripravení organizovať ďalšie protesty.

Majú odlišné predstavy

Ak politici chcú, podľa Juraja Šeligu trvá iba niekoľko hodín, kým to dokážu, o čom svedčí aj zloženie nového vládneho kabinetu za dva dni. Preto ich vyzval, aby s podobnou rýchlosťou riešili dôležité celospoločenské témy, ako sú napríklad korupcia v štátnej správe, dôkladné vyšetrovanie či nastavenie súdov a prokuratúry.

"Po dnešnom stretnutí s premiérom môžeme povedať, že máme odlišné názory na to, čo sa na Slovensku momentálne deje. Kým podľa premiéra je situácia pokojná, nám sa zdá, že stále nie sú na stole razantné opatrenia, aby sa veci pohli smerom vpred. Stále sú tu témy, ktoré je potrebné riešiť, vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, situácia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorú mimochodom v stredu ostro kritizoval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Toto všetko je dôkazom toho, ako veci na Slovensku jednoducho nefungujú správne a my stále pozorne sledujeme kroky a opatrenia politikov, ktoré zatiaľ neprichádzajú," uviedol po stretnutí Šeliga.

Tiež doplnil, že iniciatíva chce pokračovať v tom, aby sa občania zapájali do vecí verejných. Ideálnou príležitosťou sú podľa Šeligu blížiace sa komunálne voľby, kde môžu ľudia ukázať, akým spôsobom by sa mala Slovenská republika uberať. "Komunálne voľby sú dobrou príležitosťou na to, aby sa začal naprávať systém, ktorý evidentne zlyháva. Ľudia sa musia zaujímať o veci verejné, prvým krokom k tomu je odovzdať svoj hlas vo voľbách, ale tam to zároveň nesmie skončiť. Politikov je potrebné neustále kontrolovať," doplnil Šeliga.

Stranu nezakladajú

Aj napriek tomu, že premiér Pellegrini má rozdielny pohľad na situáciu na Slovensku, predstavitelia iniciatívy nekonkretizovali svoj ďalší postup. Prisľúbili však, že z ich iniciatívy nevznikne politická strana. Svoju činnosť chcú naďalej koordinovať s organizátormi celoslovenských zhromaždení, na ktoré prišli desiatky tisíc občanov.

Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko žiadali ešte koncom apríla tohto roka, aby nový minister vnútra nebol nominantom strany Smer-SD, s tým, že ak sa má komplexne obnoviť dôvera ľudí v štátne inštitúcie, je táto požiadavka oprávnená.

Občianska iniciatíva tiež žiadala premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o skorší termín, ako 10. mája 2018. Pellegrini vtedy uviedol, že má pracovné povinnosti a tento termín je preňho najbližším možným.