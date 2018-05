SME za dobrú krajinu: Pomôžme mamám

Silné a starostlivé matky, ktoré sa dostali do situácie, keď potrebujú našu pomoc

11. máj 2018 o 14:18 Radoslav Kmec, Nadácia Pontis

„Od nikoho nemám takú podporu ako od svojej mamy,“ hovorí sedemnásťročný Jakub o svojej mame.

Silná, starostlivá, odolná, ochotná pomôcť. To sú slová, ktoré ľudia často používajú, keď majú svoju mamu opísať jedným slovom. Ale čo keď sa silná a starostlivá matka dostane do situácie, keď sama potrebuje pomoc a oporu?

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši. Podporiť

„Stretávame sa s mamami, ktorým sa nikdy nenarodí vlastné dieťa a učia sa milovať to, ktoré nosila pod srdcom iná žena,“ hovorí Dana Žilinčíková koordinátorka z občianskeho združenia Návrat, ktoré pomáha matkám v núdzi.

„Iné ženy bolí to, že sa nevedia stať mamou vlastnému dieťaťu, pretože sú rovnako citovo prázdne, ako bolo ich detstvo. Ďalšie robia všetko pre svoje dieťa, aj napriek materiálnej chudobe i chudobe vlastných vzťahov.“

Traumatické zážitky, ktorými niektorí ľudia v živote prechádzajú, im bránia, aby si vytvorili plnohodnotný vzťah so svojimi rodičmi, biologickým či adoptívnymi. Kľúčom k zlepšeniu týchto vzťahov je aj poradenstvo a na mieru šité programy Návratu.

Ďalšou organizáciou, ktorá pomáha mamám a ich rodinám v ťažkej situácii je Úsmev ako dar.

„Hľadáme pre nich všetky možnosti, ktoré by im pomohli to zmeniť či napraviť,“ hovorí Veronika Prokopová, psychologička z košického Úsmevu. „Jednou z nich je poskytnutie strechy nad hlavou a práce, ktorou si dôstojne zarobia na obživu svojich detí a seba, napríklad priamo v Centre pre obnovu rodiny Dorka v Prešove. Tam majú možnosť sa zamestnať ako krajčírky a svoj príbeh a starosti všiť do tašiek, ktoré majú príbeh.“

V Úsmev ako dar pracujú aj so skupinou matiek, ktoré v sebe našli obrovské množstvo materskej lásky aj napriek tomu, že vlastné dieťa nikdy mať nemohli. Spájajú ich s deťmi, ktoré to potrebujú najviac: ktoré prežili stratu biologickej matky.

„Mama je stelesnením lásky a domova. Je výnimočná tým, že dokáže naraz sledovať a napĺňať potreby všetkých, ktorých miluje, bez ohľadu na to, koľko ich je,“ hovorí Prokopová.

Na Deň matiek, ale aj ktorýkoľvek iný deň, môžete matkám v núdzi pomôcť aj vy. Stačí kliknúť na „Podporím“ pri projekte „4500 opustených detí chce vyrastať v rodine“ občianskeho združenia Návrat alebo „DORKA bag - Taška, ktorá má príbeh“ neziskovej organizácie Úsmev ako dar.