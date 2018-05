Krištúfková zo Sme rodina: Povedala som, že lepšie je plakať v mercedese ako plakať v električke

Nebudem nič vyvracať, nebudem hrať pexeso s pánom Hrnkom, hovorí poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. SNS ju kritizovala za vzťahy s mužmi podsvetia.

10. máj 2018 o 19:26 Lucia Krbatová

Na návrh poslanca SNS Antona Hrnka vás koalícia odvolala z výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva pre vaše styky s mužmi z podsvetia. Čo na to hovoríte?

„Odvolali ma, lebo počty v koalícii nepustia. Vnímam to ako klasický príklad toho, keď sa SNS snaží touto témou odvádzať pozornosť, prekryť svoje vlastné kauzy a zlodejstvá a najmä to, že kašle na ľudí.“

“ S pánom Diničom mám dcéru Vanessu a je to jedno úžasné, múdre, fantastické dieťa, má 21 rokov. Pán Dinič je 20 rokov mŕtvy. Nič ma na tom neuráža, mám skvelé dieťa. „ Poslankyňa Petra Krištúfková o tom, či mala vzťahy s mužmi z podsvetia

Vo výbore ste sedeli dva roky. Stretli ste sa s nejakými kritickými poznámkami poslancov na vašu minulosť?

„V prvom rade som sa nikdy nestretla s tým, aby sa v parlamente vyťahovali veci zo súkromia. Myslím, že ani oni si neželajú, aby sa vyťahovali ich súkromné záležitosti. Na pôdu parlamentu to nepatrí, je to absolútne neprípustné. Téma, kto je otcom môjho dieťaťa, bola pred voľbami často diskutovaná. Aj v predvolebným debatách sa pýtali Borisa (Boris Kollár, šéf hnutia Sme rodina a bývalý partner poslankyne - pozn. red.) či si nemyslí, že to bude problém. Poslancom to absolútne neprekážalo. Skôr viacerí povedali, že som aktívna. Aj predsedníčka sociálneho výboru Alena Bašistová (nezaradená - pozn. red.) sa na schôdzi k môjmu odvolávaniu vyjadrila, že som jednou z najpracovitejších a najzodpovednejších členov."

Vravíte, že v parlamente sa nemá riešiť súkromie poslancov. Ale zrejme ste rátali s tým, že na vás môže niekto v politickom súboji vytiahnuť vzťahy s mužmi z podsvetia, keď to už bolo známe?

„V parlamente sme pre ľudí, a nie na vyťahovanie súkromia. Aspoň ja som tam z dôvodu, že som dostala mandát od ľudí a teraz mám pre nich robiť. Mňa naozaj nezaujíma, s kým a čo má pán Danko alebo pán Hrnko. A vôbec to nie je niečo, čo by na mňa vytiahli. Ten človek (Róbert Dinič, zavraždený boss bratislavského podsvetia - pozn. red.) je napísaný v rodnom liste mojej dcéry. To nie je nič tajné. Nechápem, ako je možné, že sa vôbec toho chytáte, neprichádzate za mnou s ničím novým. Nech si o mne pri káve rozpráva, kto chce, čo chce. Ale aby toto bol oficiálny dôvod na odvolanie?“

Vy svoju minulosť nevnímate tak, že by vás mohla diskvalifikovať v politickej práci?