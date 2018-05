Utýral psa na smrť, polícia vidí iba priestupok

V obci Bátorove Kosihy vodič priviazal psa za auto a ťahal ho po ceste. Políciu o trestnom čine nepresvedčil ani svedok.

10. máj 2018 o 18:42 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Pred týždňom v obci Bátorove Kosihy šofér za svoje auto priviazal psa na špagáte. Rozbehol sa po obci a vliekol ho až do okamihu, kým ho nezastavil náhodný okoloidúci. Psovi to však nepomohlo, udusil sa.

Prečítajte si tiež: Vliekol psa za traktorom po asfalte, polícia trestný čin nevidí

Na mieste činu bolo telo na smrť utýraného psa, vodič auta, ktorý na špagáte psa vliekol, svedok incidentu, ktorý vodiča zastavil a privolal policajtov. Napriek tomu vyšetrovateľ z kriminálky v Komárne skonštatoval, že nešlo o trestný čin týrania, ale iba o priestupok.

Na svojej stránke na facebooku o tom v stredu informovala Sloboda zvierat. Organizácia vyzývala aj ďalších prípadných svedkov, aby sa prihlásili. Vo štvrtok pre utýraného psa podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Trestné stíhanie zatiaľ paradoxne hrozí svedkovi, ktorý na vodiča zavolal políciu. Pod tlakom emócií totiž šoféra udrel, ten na neho podal trestné oznámenie.

Nepreukázali úmysel

„V minulosti sa prípady týrania riešili tak, že ak sa to stalo prvýkrát, bol to priestupok. O trestný čin išlo, až keď to človek urobil opakovane,“ vysvetľuje advokát Martin Jarabica, ktorý sa venuje trestnému právu.

Zmenu by podľa neho mohla priniesť novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá v parlamente prešla prvým čítaním. Jednou z hlavných zmien je, že na zviera sa už zákon nebude pozerať ako na vec, ale ako na živého tvora.

Riaditeľ odboru environmentálnej kriminality Mário Kern však v rozhovore pre SME v júli 2017 povedal, že až prax ukáže, či takáto zmena dokáže niečomu pomôcť. Trestný zákon aj dnes pozná trestný čin týrania zvierat a ten sa novelou zákona o veterinárnej starostlivosti meniť nebude.

Na to, aby bolo týranie klasifikované ako trestný čin, treba dokázať úmysel. „Úmyselné konanie nebolo preukázané,“ napísala hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Renáta Čuháková. Na mieste vec riešili poriadkoví aj kriminálni policajti, s ich závermi sa stotožnil aj okresný prokurátor.

Z Generálnej prokuratúry odpísali, že postup na okrese najskôr musia preskúmať na krajskej prokuratúre, až potom môžu vec začať preverovať oni.

V Podhájskej sa nepohli

Na podobný prípad denník SME upozornil aj v lete minulého roka. V obci Podhájska zamestnanec obecného úradu za vlečku traktora priviazal psa, ktorého následne niekoľko stoviek metrov vliekol po rozpálenom asfalte.

Taktiež ho zastavil až náhodný okoloidúci, ktorý psa od vlečky odviazal. Ťahanie po asfalte psovi spôsobilo popáleniny a odreniny na labkách, neskôr sa ho ujala Sloboda zvierat. Rovnako ako v prípade obce Bátorove Kosihy aj v Podhájskej vyšetrovateľka odmietla skutok kvalifikovať ako trestný čin.

Naposledy sa Sloboda zvierat proti jej rozhodnutiu odvolala koncom minulého roka, ani po piatich mesiacoch odpoveď nedostala.

Týranie šteňaťa pred necelými dvoma mesiacmi riešili aj v Českej republike. Na internete sa objavilo video, na ktorom mladík šteňa ťahá za krk, škrtí ho a kope doň. Krátko nato podpísalo viac ako 150-tisíc ľudí petíciu za nepodmienečný trest pre majiteľa psa.

Českí vyšetrovatelia tento prípad ako trestný čin vyhodnotili, podozrivému hrozia dva roky za mrežami.