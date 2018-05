Dostal kritizuje novelu o súdoch, podľa poslanca obmedzí ich kontrolu

Minister spravodlivosti Gábor Gál novelu zákona obhajuje.

11. máj 2018 o 10:29 TASR

BRATISLAVA. Novela zákona o súdoch nie je dobrá, chce totiž utajiť celú kategóriu informácií. Upozornil na to opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS.

Narážal na to, že podľa novely by sa súhlasy súdov, ktoré vydávajú v súvislosti s využitím informačno-technických prostriedkov, nemali sprístupňovať.

"Navrhuje sa utajiť celá kategória informácií. Nie iba informácie, ktoré majú nejaký bezpečnostný význam či obsahujú utajované skutočnosti, ale paušálne všetko. Neexistuje na to legitímny dôvod," uviedol v pléne Dostál, podľa ktorého by to znamenalo obmedzenie kontroly súdov.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) opatrenie obhajuje. "Sú veci, ktoré nepatria všetkým, ale iba tým, ktorých sa týkajú. Niektoré informácie na verejnosť nepatria z bezpečnostných dôvodov," povedal Gál, ktorý hovorí o potrebe ochrániť informácie a ľudí.

Dostál spochybnil aj proces prijímania novely. Tá totiž nebola v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Gál už nedávno vysvetľoval, že ide o mimoriadnu okolnosť a bola ohrozená bezpečnosť krajiny.

"Krajský súd v rozpore s praxou a názorom ministerstva spravodlivosti zverejnil informácie, ktoré zverejniť nemal a keďže vznikol aplikačný problém, tak kvôli právnej istote sme upravili to, že metadáta, ktoré sú v telekomunikačnom systéme, tiež nemôžu byť zverejňované," vysvetľoval ešte v apríli Gál.

Novela má teda zaviesť výnimku z plošného sprístupňovania všetkých súdnych rozhodnutí, a to práve vo vzťahu k súhlasom súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlasom na použitie informačno-technických prostriedkov a príkazov súdu vydávaných podľa Trestného poriadku.