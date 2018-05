Veterinárna novela je podľa Simona len vládnou propagandou

Návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti zavádza podľa Zsolta Simona nebezpečné precedensy.

11. máj 2018 o 10:56 TASR

BRATISLAVA. Návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý má definovať zviera ako cítiacu bytosť, zavádza nebezpečné precedensy a je len vládnou propagandou obsahujúcou viaceré nezmysly.

Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal nezaradený poslanec a exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon, podľa ktorého by mal byť návrh stiahnutý a prepracovaný.

Novela z dielne rezortu pôdohospodárstva je aktuálne v druhom čítaní a poslanci o nej majú definitívne rozhodnúť práve na prebiehajúcej schôdzi.

"Je veľmi dobrým sloganom, že živé zviera nie je vec. Problémom je, že táto formulácia bola v zákone len pred medzirezortným pripomienkovým konaním. Po schválení vládou tam už takéto striktné znenie nie je," upozornil Simon.

Nič sa nezmení

Opozičný poslanec tu poukázal na nedávny prípad z juhu Slovenska, kde muž uviazal psa za auto a ťahal ho. Zviera zahynulo a polícia skonštatovala, že je to len priestupok.

"Keď sa prijme táto novela, zmení sa niečo? Bol by to trestný čin? Nie, nič sa nezmení," tvrdí Simon s tým, že prijatím zákona, ktorý bude slúžiť len ako nástroj propagandy, v skutočnosti zvieratá lepšie chrániť nebudeme.

"Osobne odsudzujem akékoľvek konanie smerujúce k týraniu zvierat. Ale je treba položiť si otázku, či je na Slovensku všetko ostatné v poriadku, keď viac chceme chrániť zvieratá ako týrané ženy a deti. Mali by sme najskôr urobiť poriadok v oblasti ľudí a až potom v oblasti zvierat," odporučil.

Nebezpečný precedens

Za nebezpečný precedens označil Simon návrh ustanovenia, podľa ktorého má získať veterinárny inšpektor oprávnenie vstúpiť do obydlia, ak existuje dôvodné podozrenie z týrania zvieraťa.

"Toto rozširovanie okruhu ľudí, ktorí dostanú právo narušiť domovú slobodu, je neprimerané. Zvolili sme si zlú cestu. Veterinár bude mať väčšie právomoci ako policajt. Ak mu neumožníte vstúpiť do bytu, bude mať právo dať vám pokutu do 300 eur. Ak mu neukážete občiansky preukaz, hrozí pokuta až do 400 eur. To už hraničí s buzeráciou a šikanou," vyhlásil Simon s dôvetkom, že keby takúto právomoc dostal policajt, nenamietal by.

Problém s týmto ustanovením mal aj koaličný poslanec Peter Kresák (Most-Híd). Ten na ústavnoprávnom výbore navrhol zmenu, aby inšpektori mohli vstupovať do obydlí len pri dôvodnom podozrení, nie už pri pochybnostiach o týraní zvierat. Simon to však považuje za nedostatočné sprísnenie.

Zviera už nebude vecou

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti má definovať zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti týraniu zvierat.

Materiál prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku. Novelou sa rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy.

Agrorezort si od novely sľubuje aj efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním. Posilnia sa totiž právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez policajtov.