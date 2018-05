Voda nad zlato? Ako Slováci strácajú svoje bohatstvo

Desať najčítanejších správ, ktoré zaujali čitateľov najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

11. máj 2018 o 13:33 sme.sk

1. Do divadla v teniskách a na cudziu svadbu v bielych šatách? Odborníci radia ako sa vyhnúť chybám. Underdressed or overdressed?

2.Toto je desať najbohatších Slovákov: Who are the 10 richest Slovaks?

3. Pozrite si, ako sa autobus bez vodiča rútil bratislavskou Dúbravkou: A quick and driverless bus crashed through the streets of Bratislava

4. Britská polícia opäť zatýkala Slovákov. Tentokrát kvôli zbraniam: Two Slovaks arrested in UK while attempting to smuggle in dangerous firearm

5. Nad Slovenskom bude lietať špeciálne lietadlo: Special plane expected to take better pictures of Slovakia

6. Viete už, čo budete robiť cez víkend? Pozrite si, čo ponúka Bratislava: Top 10 events in Bratislava

7. Ľudia na námestiach uplynulý piatok vyzývali na predčasné voľby a protestovali proti situácii v RTVS. Takto to vyzeralo v uliciach: People across Slovakia were calling for elections

8. Nestíhate čítať správy? Vypočujte si prehľad najdôležitejších udalostí zo Slovenska, v angličtine: Last Week in Slovakia

9. Umiestnenie nášho hlavného mesta v tomto prehľade môže priniesť nových turistov: Bratislava is Europe’s third most affordable town for a summer city break

10. Voda nad zlato? Ako Slováci strácajú svoje bohatstvo: Water over gold. New Slovak fairy-tale?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.