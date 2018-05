Nie gesto, ale samozrejmosť. Študentskú radu neteší PR politikov

Pellegrini poskytne vysokým školám na internáty prvých 20 miliónov.

11. máj 2018 o 15:59 TASR

PIEŠŤANY. V Piešťanoch zasadá do nedele 13. mája Študentská rada vysokých škôl na svojom valnom zhromaždení.

Zaoberá sa okrem iného vysokoškolskou legislatívou v Národnej rade SR, pripravovanými zmenami v študentských pôžičkách i otázkou dlho očakávanej rekonštrukcie internátov.

Predseda rady Bálint Lovász na piatkovom brífingu uviedol, že nie sú stotožnení s tým, aká je situácia ohľadom financovania opráv vysokoškolských internátov.

Bývalý premiér Róbert Fico (Smer) prisľúbil na tento účel ešte v roku 2015 50 miliónov eur. "Dnes máme rok 2018 a reálne sme už mali mať hmatateľné výsledky a prestrihávať pásky," konštatoval v súvislosti s tým, že súčasný premiér Peter Pellegrini (Smer) v týchto dňoch poskytne vysokým školám prvých 20 miliónov.

Tie treba vyčerpať do konca kalendárneho roka a zvyšných 30 miliónov eur by malo prísť na účty škôl do dvoch rokov.

Oprava internátov vysokých škôl by nemala byť podľa Lovásza politickým gestom, ale samozrejmosťou. Tlačovky a úsmevy nepomôžu, ako dodal, udržať študentov na Slovensku, pomôže to, ak budú vidieť, že sa sľuby napĺňajú.

"Sme síce radi, že konečne máme garanciu celých 50 miliónov eur, že sa to rozbieha, ale nepáči sa nám, ako si politická reprezentácia robí z toho PR," dodal Lovász. Ako konštatoval, znepokojenie v ich radoch vyvolalo aj vyjadrenie ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS), ktorá uviedla, "že prostriedky na internáty máme vnímať ako politické gesto a nie ako samozrejmosť". O celom projekte opráv treba podľa predsedu rady naďalej diskutovať.

Študentská rada vysokých škôl hovorí v Piešťanoch aj o reforme v poskytovaní študentských pôžičiek.

"Nasledujúci týždeň chceme ministerke predložiť náš návrh, ktorým chceme dosiahnuť, aby boli pre študentov atraktívnejšie. Zahŕňa to napríklad nulovú úrokovú sadzbu pre študentov zo sociálne nepriaznivého prostredia, poskytovanie pôžičiek mladomanželom alebo mladých rodičom do 29 rokov do sumy 20.000 eur, možnosť cez pôžičky financovať študentské projekty či startupy. Navrhujeme aj možnosť poskytovania komerčných pôžičiek s vyššou úrokovou sadzbou pre každého študenta, pričom vytvorený zisk z nich by umožnil financovanie pôžičiek s nulovou sadzbou," informoval Lovász TASR.