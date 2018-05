Ondrejcsák: Očakával som, že SNS bude na ministerstve obrany odbornejšia a férovejšia

Musíme pochopiť, že už nežijeme v dobe, keď sa o bezpečnosti diskutovalo bez verejnosti, hovorí štátny tajomník minsiterstva obrany

11. máj 2018 o 19:08 Peter Kováč

Patrí k najvyššie postaveným ľuďom na ministerstve obrany, no verejne priznáva, že sám nepozná detaily miliónových tendrov, ktoré v armáde rozbehla SNS. Šéf rezortu Peter Gajdoš ho totiž ku kľúčovým dokumentom nákupu obrnených transportérov či ďalšej techniky nepúšťa s odôvodnením, že nejde o jeho agendu. Aj preto sa štátny tajomník ministerstva obrany RÓBERT ONDREJCSÁK dostal do viacerých konfliktov s vedením vlastného rezortu. V rozhovore pre SME hovorí, ako z armády odchádzajú kľúčoví ľudia a čo v rezorte nefunguje.

Neoľutovali ste ešte, že ste prijali ponuku stať sa štátnym tajomníkom?

„Mení sa to každým dňom. Stalo sa niekoľkokrát, že som rozmýšľal, či ostať. V konečnom dôsledku však vždy zvíťazí postoj, že kým človek vidí priestor na realizáciu kľúčových myšlienok, dovtedy sa to oplatí. Navyše si myslím, že sa nachádzame na historickej križovatke, keď treba brániť či presadzovať euroatlantické ukotvenie Slovenska, tak nechcem zutekať z boja.“

V čom boli iné vaše očakávania od obdobia vlády SNS na obrane?

„Vo všeobecnosti som očakával menej emocionálne a viac racionálne debaty i celkový prístup. Myslel som si, že to bude odbornejšie. A férovejšie.“

Zatiaľ sa pri hodnotení pôsobenia SNS v rezorte obrany objavujú najmä prívlastky ako netransparentné či podozrivé. Nie je to tak?

„Keď sa bavíme napríklad o nákupe vozidiel 8x8, viackrát som už povedal, že to považujem za obrovskú premrhanú príležitosť. Prišiel som z odbornej komunity, v ktorej sme pätnásť či dvadsať rokov nahlas hovorili, že chceme vyšší vojenský rozpočet. Je dôležité povedať, že modernizácia je veľmi potrebná, vždy som ju podporoval vrátane nákupu obrnených transportérov. Teraz to vyzerá, že ho budeme mať. A ja budem veľmi smutný, ak tento nákup dostane nálepku netransparentný. A už ju dostal.“

Profilujete sa ako hlavný človek rezortu na bezpečnostnú politiku a medzinárodné vzťahy. Všímajú si naše zvláštne prístupy k modernizácii už aj v zahraničí?

„Sledujú to, samozrejme, najmä naši spojenci. Transparentnosť a spôsoby obstarávania.“

Čo na to hovoria?

„Dávajú to do celkového obrazu Slovenska. Sledujú napríklad stav korupcie na Slovensku alebo stav verejných obstarávaní. Spomínajú to aj počas diplomatických a odborných rokovaní.“

Čo konkrétne?