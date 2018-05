SNS má problém s Most-Híd. Chce, aby vymenil štátneho tajomníka Ondrejcsáka

Ondrejcsák v rozhovore pre SME povedal, že od SNS čakal viac odbornosti a férovosti. Bugár si chce počkať na osobný rozhovor.

12. máj 2018 o 13:35 (aktualizované 12. máj 2018 o 14:28) Peter Kováč

BRATISLAVA. Koaličná SNS zaútočila na štátneho tajomníka ministerstva obrany Róberta Ondrejcsáka (Most-Híd), ktorý prehovoril o pomeroch v rezorte pod vedením Petra Gajdoša (SNS).

Ten v rozhovore pre denník SME poukázal na to, že napriek tomu, že je jedným z najvyššie položených funkcionárov ministerstva, odopierajú mu prístup k dokumentom týkajúcich sa miliónových nákupov obrannej techniky.

„Nie je to bežné pri takých strategických veciach. Je normálne, že štátni tajomníci majú rôznu agendu, napríklad v Česku je šesť námestníkov a každý má oblasť, ktorej sa venuje. Ale že by sa utajovali veci aj v rámci najvyššieho vedenia, to nie je bežné,“ povedal Ondrejcsák.

Hrnko má problém

Podľa názoru podpredsedu SNS Antona Hrnka by mal Most-Híd Ondrejcsáka vymeniť. Tvrdí, že „niekomu zase prekáža, že SNS rastie“. Strane sa podľa neho nepáči, keď na ňu útočí opozícia a ešte viac, keď útočia niektorí koaliční nominanti.

„Avšak vrcholom je, keď sa štátny tajomník za Most-Híd na rezorte obrany oprie do SNS z neprijateľných pozícií. Priateľ lobistov sponzorovaných Saabom nemá právo útočiť do SNS,“ odkázal Hrnko, ktorý je tiež šéfom parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.

Dodal, že „Ondrejcsákova arogancia presiahla hranicu únosnosti". V tlačovej správe reagujúcej na rozhovor zároveň na štátneho tajomníka zaútočil. Vyzval ho, aby zverejnil všetky priame aj nepriame príjmy za prednášky a publikačnú činnosť od zbrojárskych lobistov.

Práve v súvislosti so SNS sa pritom objavujú otázky, pre koho bude výhodný čudný nákup transportérov, ktoré má Slovensko vyrábať v spolupráci s Fínskom.

Rezort dosiaľ nezverejnil, kto zo slovenských zbrojárov bude zabezpečovať subdodávky pri výrobe týchto vozov. Spomínajú sa však už viaceré firmy blízke SNS.

Bugár si počká na predsedníctvo

Šéf Mosta-Hídu Béla Bugár reagoval, že rozhovor s Ondrejcsákom skutočne vyznieva tak, že štátny tajomník útočí na koaličného partnera.

"Ak má pán Ondrejcsák problém, má to riešiť vo vnútri a so svojím nadriadeným, teda ministrom obrany, a nie so SNS. Akoby sa cítil náš minister napríklad na doprave, keby na neho takto útočil štátny tajomník za SNS?" pýtal sa Bugár v reakcii pre TASR.

Dodal, že je preto pripravený s Ondrejcsákom hovoriť a túto tému otvoriť na najbližšom predsedníctve Mosta-Híd. "Musí to byť rozhodnutie predsedníctva. A nie na základe toho, čo hovorí pán Hrnko, ale na základe toho, čo sme si prečítali v rozhovore," dodal Bugár.

Nejde pritom o prvú roztržku medzi Ondrejcsákom a vedením obrany. Štátny tajomník v minulosti kritizoval vedenie jeho rezortu za odďaľovanie výmeny stíhačiek MiG za nové, čo predĺžilo závislosť od Ruska či za netransparentný postup pri nákupe vojenskej techniky.

Do sporu sa s Gajdošom dostal aj vo februári, keď nepustil jemu podriadeného úradníka na výskumný pobyt v bavorskom meste Garmisch Partenkirchen, hoci ho do Európskeho centra pre bezpečnostné otázky Georgea C. Marshalla vybrali spomedzi stoviek uchádzačov. Na tento zákaz sa mal Ondrejcsáka pýtať aj americký veľvyslanec. Ondrejcsák to vtedy označil za „ad absurdum“. „Dal niečo do statusu a treba to riešiť. Treba riešiť aj to, prečo, to tam dal. Ale ako a kedy, to je vnútorná vec, ktorú vyriešime medzi SNS a nami,“ reagoval vtedy Bugár.

Na tlačovke aj v ďalších vyjadreniach sa však vtedy svojho nominanta zastal.

Dosiaľ SNS neprekážal

Ondrejcsák, ktorý bol štátnym tajomníkom aj za exministra Ľubomíra Galka z SaS, dosiaľ SNS na obrane neprekážal a proti jeho nominácii nemala námietky.

Tentoraz na neho zaútočil podobne, ako uplynulý týždeň voči poslankyni Petre Krištúfkovej za Sme rodina, ktorú stiahla z výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva.

Spravila tak po tom, čo Milan Krajniak, ktorý je taktiež zo Sme rodina, zaútočil na Gajdošov nákup transportérov a začal hovoriť o províziách pre firmy spriaznené so SNS. Minister na to reagoval trestným oznámením, ktoré podal na Krajniaka.

Pri štátnom tajomníkovi zašiel Hrnko ďalej. Na jeho adresu totiž dodal, že „vzdelaním filozof, sa pasuje do úlohy odborníka na armádu“.

Ondrejcsák pre SME v rozhovore povedal, že od SNS na obrane čakal menej emocionálne a viac racionálne debaty i celkový prístup. „Myslel som si, že naša komunikácia bude odbornejšia. A prístup ku mne férovejší,“ povedal.