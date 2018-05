Gál: Exekučná amnestia bola iba jedným z riešení

Optimálne riešenie sa stále v rámci vládnej trojkoalície iba hľadá.

12. máj 2018 o 15:38 SITA

BRATISLAVA. Exekučná amnestia bola iba jedným z možných riešení starých exekučných konaní, v ktorých sa reálne nič nevymáha. Uviedol to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) po stredajšom rokovaní vlády SR.

Prečítajte si tiež: Podrobnosti exekučnej amnestie: vraj odpustia aj pokuty za rýchlosť

Podľa jeho vyjadrení je zrejmé, že optimálne riešenie sa stále v rámci vládnej trojkoalície iba hľadá.

Jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská pritom už začiatkom kalendárneho roka 2018 avizovala, že táto novela je takmer pripravená a mala by byť najneskôr na konci februára predložená na rokovanie vlády SR.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žitňanská chcela presadiť takzvanú exekučnú amnestiu najmä preto, že v súčasnosti je na Slovensku až takmer 3,7 milióna spisov, z čoho v približne štvrtine ide o staršie konania ako 5 či 10 rokov. Exministerka uvádzala, že v týchto starých konaniach sa reálne nič nevymáha. Nový minister Gál však nepotvrdil, či koalícia rokuje stále aj o možnosti amnestie, alebo či sú v hre aj iné riešenia.

„Amnestia je jedna z možných verzií, no nemusí k nej dôjsť. Nám ide o to, aby sa zastavili konania, ktoré trvajú dlhšie ako päť rokov. Určite tam budú nejaké výnimky a niekto príde s tým, že v rámci aj takejto starej exekúcie sa vymáha. My v súčasnosti riešime, koľko je tých problematických exekúcii, pretože exekútorov bude musieť vyplatiť štát, takže pripravujeme aj rozpočet. Táto debata je aktuálna v rámci našich koaličných partnerov. Debatujeme s exekútormi aj so súdmi, neviem o tom, že by sa viedli diskusie s veriteľmi, to je skôr kompetencia súdov samotných," uviedol Gál.

Či sa tak dostane návrh z dielne rezortu spravodlivosti do vlády ešte v roku 2018, nie je teraz známe. Minister Gál nepredstavil žiadne iné konkrétne opatrenia, ktoré by mohli nahradiť takzvanú exekučnú amnestiu.