Gajdoš: Ondrejcsák prekročil hranicu, nemal kritizovať SNS

Minister obrany diskutoval s Ľubomírom Galkom.

13. máj 2018 o 15:11 SITA

BRATISLAVA. Zotrvanie Róberta Ondrejcsáka (Most-Híd) na poste štátneho tajomníka ministerstva obrany je v rukách predsedníctva strany Most-Híd.

Povedal to v nedeľu v diskusii televízie TA3 minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) na adresu toho, že SNS vyzýva stranu Most-Híd, aby vymenila štátneho tajomníka na rezorte obrany Róberta Ondrejcsáka.

Nemal kritizovať SNS

Ondrejcsák podľa podpredsedu SNS Antona Hrnka je filozof, ktorý sa pasuje do úlohy odborníka na armádu. „Riešili sme spolu dôležité záležitosti. V odborných veciach som využíval jeho spôsobilosti," povedal Gajdoš.

„Podľa mňa prekročil medzu hranice, vyslovil kritiku voči SNS. Problémy vo vnútri koalície sa musia riešiť doma. Hľadali sme spoločne konsenzus, nenašli sme ho vždy, ale nikdy som neriešil záležitosti cez médiá," uviedol minister obrany s tým, že Ondrejcsák by si to mal vydiskutovať s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom.

Predsedovia vládnych strán budú podľa neho riešiť situáciu na Koaličnej rade. „Či ho Most-Híd odvolá, je záležitosť predsedníctva Mosta-Híd," dodal.

Opozičný poslanec za SaS Ľubomír Galko dal za pravdu Gajdošovi, že situáciu riešil štátny tajomník neštandardne, ale podľa neho je dôvodom veľká netransparentnosť na ministerstve, čo už nezvládol. Podľa neho však štátny tajomník problematike rezortu rozumie.

Spolitizovaná funkcia náčelníka generálneho štábu

Funkcia náčelníka generálneho štábu je podľa Gajdoša spolitizovaná. Podľa ministra Daniel Zmeko spĺňa všetky predpoklady, je profesionálne pripravený a má skúsenosti z praxe na to, aby plnohodnotne vykonával túto funkciu.

Podľa Galka sa nikdy predtým nestalo, že by menovanie náčelníka generálneho štábu vzbudzovalo také diskusie, ako je tomu teraz. „Pán Zmeko nedosahuje také kvality, ktoré majú jeho konkurenti," uviedol Galko.

Dal prísľub, že ak bude mať SaS po voľbách v kompetencii rezort obrany, urobí všetko preto, aby sa generálporučík Pavel Macko do Ozbrojených síl SR vrátil. „Takých ľudí ako je on, ozbrojené sily potrebujú," dodal.

Gajdošovi je odchod Macka ľúto. „Ale zákony to dovoľujú. Toto je môj návrh, ktorý akceptoval aj prezident Andrej Kiska. Reálne výsledky ukážu, že to bolo to najsprávnejšie rozhodnutie," povedal Gajdoš s tým, že Zmeko riešil komplexne celé ozbrojené sily. Podľa Galka Gajdošovi odchádzajú vysoko postavení vojaci. „Vraj zvažujú ďalší ľudia odchod z ozbrojených síl. Vyzývam ich, aby tak nerobili, aby Zmeka rešpektovali," povedal. Minister obrany si vyprosuje, aby poslanec za SaS hádzal vinu na neho.

Málo vojakov

V diskusii sa dvojica dotkla aj problému nízkeho počtu vojakov, čo v roku 2017 predstavovalo 12-tisíc vojakov. Gajdoš si problém uvedomuje a rezort obrany to rieši zabezpečením mobilizačných záloh. Priblížil, že rezort pripravuje koncepciu štátnej služby profesionálneho vojaka.

K dobrovoľnej vojenskej príprave sa vyjadril s tým, že v súčasnosti má rezort obrany 180 záujemcov. Nad povinnou vojenskou službou v súčasnosti neuvažuje. Napriek tomu uviedol, že ak by to bolo nevyhnutné, zrealizuje sa to, no vojenská povinná služba bude za milióny eur.

Podľa Galka rezort nepritiahne nových vojakov, ak bude čeliť škandálom pre netransparentnosť, či ak budú mať vojaci nízky plat, ktorý má dnes vojak prvého stupňa 670 eur v hrubom. „Navrhujeme zvýšiť plat o 15 percent," povedal Galko.

SaS by zmenila odmeňovanie nových vojakov podľa modelu, kedy by nedostávali výsluhové dôchodky, ale ich plat by bol vyšší oproti súčasnosti o 43 percent, teda zhruba o 300 eur. „Nemusí čakať, či sa dožije 25 rokov a bude mať dôchodok. Súčasným vojakom by výsluhový dôchodok zostal. Nemôžeme to zobrať nikomu, lebo keď nastupovali do ozbrojených síl, vedeli, že to dostanú," priblížil. Gajdoš tento návrh považuje za populistický. „Štát musí mať na to financie," povedal.

Problémové nákupy

Galko tiež vyčítal ministrovi obrany, že rezort koná pri nákupoch vojenskej techniky netransparentne. „Tajíte všetko, čo môžete, snažíte sa vyhnúť poctivým medzinárodným súťažiam. Všetko robíte napriamo," vyhlásil.

„Ohradím sa, netajíme nič, ale zákony si treba ctiť," reagoval Gajdoš s tým, že v rámci rezortu konajú vždy v medziach zákona. Dodal, že na Branno-bezpečnostný výbor Národnej rady SR príde a členom výboru zodpovedá všetky položené otázky.

Ozbrojené sily SR v súčasnosti vyvíjajú v spolupráci s fínskou zbrojovkou Patria obrnený transportér, ktorý by mal byť v dohľadnom čase predstavený vláde SR. Transportér prešiel už vojskovými skúškami v extrémnych podmienkach, aj v slovenskom prostredí. Výsledky týchto testovaní momentálne rezortu obrany vyhodnocuje a analyzuje.

Politickej opozícii doterajšie vysvetlenia ministerstva obrany nepostačujú, aj preto príde minister Peter Gajdoš 16. mája informovať poslancov na zasadnutie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.