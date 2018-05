Markíza podala pre zmenky trestné oznámenie na Ruska aj Kočnera

Trestné oznámenie sa týka zvláštnych zmeniek v súhrnnej hodnote 70 miliónov eur. Televízia má podozrenie, že Rusko a Kočner zmenky sfalšovali.

14. máj 2018 o 11:00 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Kauzou podozrivých zmeniek, na základe ktorých žiada podnikateľ z policajných mafiánskych zoznamov Marián Kočner od televízie Markíza milióny eur, sa bude zaoberať aj polícia.

V pondelok ráno podala trestné oznámenie na Kočnera a exšéfa televízie Pavla Ruska kvôli podozreniu z podvodu. Markíza totiž údajne ručí za zmenky, ktoré mal ešte v roku 2000 vydať Rusko v prospech Kočnera.

Minulý rok sa Kočner obrátil na súd so žiadosťou o vydanie platobného príkazu na základe zmeniek. Keďže Rusko zrejme nebude môcť svoje dlhy splatiť, zatiahnuť by to mala pravdepodobne Markíza.

Televízia však od začiatku sporu tvrdí, že zmenky sú falošné a vznikli neskôr ako v roku 2000. Na sérii civilných sporov sa snaží dokázať, že Rusko zmenky nemohol podpísať v čase, keď to tvrdí, no zatiaľ nebola úspešná. Jeden spor o vyplatenie zmenky za vyše 8 miliónov už prehrala.

Vyrovnanie za kauzu Gamatex

Doplatok v súhrnnej výške 70 miliónov eur má byť podľa tvrdení Ruska a Kočnera vyrovnaním z čias, keď spolu bojovali o vlastníctvo televízie, teda za takzvanú kauzu Gamatex. Kočner sa počas nej v roku 1998 so svojou ochrankou na dva dni televízie zmocnil, napokon sa však dohodli.

Dnes tvrdia, že dohoda obsahovala aj ďalšie vyrovnanie vo forme zmeniek na 500 miliónov slovenských korún. Rusko podpis zmeniek potvrdil, hovorí, že ich podpisoval s právnikom Ernestom Valkom. Ten je však už po smrti.

„Zmluva, ktorou Markíza vyriešila pohľadávky Gamatexu tým, že sa stala vlastníkom Gamatexu, neobsahuje akúkoľvek zmienku o ďalších platbách alebo záväzkoch vyplývajúcich zo zmeniek,“ hovorí právnik Markízy Tomáš Kamenec z advokátskej kancelárie Paul Q.

Markíza taktiež dlhodobo poukazuje na fakt, že o zmenkách sa neobjavila žiadna zmienka v účtovníctve televízie, ale napríklad ani pri predaji. O záväzkoch kupovanej firmy by pritom kupujúci mal byť vopred informovaný.

Zostávajú dva spory

Na okresnom súde Bratislava V prebiehajú ešte ďalšie dva spory vo veci vydania platobného príkazu na ďalšie milióny eur na základe pochybných zmeniek. Markíza napríklad dodala aj vyjadrenie znalkyne v odbore písmoznalectva, ktorá vyhlásila, že je nepravdepodobné, žeby Rusko orginály zmeniek podpísal v roku 2000.

Na súde právnici televízie predložili aj vzory podpisov Ruska z roku 2000 z iných dokumentov. Na prvý pohľad je vidieť, že sa nepodobajú s tými, ktoré sú na zmenkách. Rusko tento rozpor na súde vysvetľoval tým, že v tom čase menil podpis a podpisoval sa dvoma spôsobmi.

„Aj analýza, ktorú vypracoval znalec v odbore grafológia Michael Handy z Veľkej Británie, potvrdzuje, že predložené listiny dokazujú, že Pavol Rusko originálny zmeniek nepodpísal v roku 2000,“ hovorí Kamenec.

Prípad možného falšovania cenných papierov začala ešte na jeseň minulého roka vyšetrovať polícia. Národná protikorupčná jednotka, ktorá patrí pod Národnú kriminálnu agentúru, začala preverovať podozrenie z trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a poškodzovania veriteľa.

Prípad už má na stole aj špeciálna prokuratúra, ktorá vedie trestné konanie pre podozrenie z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, cenný papierov a marenia spravodlivosti. V prípade dokázania viny páchateľom môže hroziť 12 až 20 rokov za mrežami.