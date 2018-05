Kiska v utorok oznámi, ako si predstavuje svoju politickú budúcnosť

Hovorca prezidenta Roman Krpelan na facebooku napísal, že Andrej Kiska v utorok oznámi, čo ďalej.

14. máj 2018 o 11:56 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Už mesiace politické strany vyčkávajú na rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku, či bude opätovne kandidovať v budúcoročných voľbách.

Zatiaľ žiadna zo strán neoznámila svojho kandidáta, pričom opozícia aj priznáva, že čaká na Kiskovo rozhodnutie. Ak by kandidoval, vlastných kandidátov väčšina z nich neplánuje postaviť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Andrej Kiska: Kaliňák organizoval moju diskreditáciu a Fico klamal

Prezidentov hovorca Roman Krpelan na facebooku informoval, že Kiska v utorok oznámi, čo ďalej.

"Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," napísal.

Ako prvý na to upozornil Denník N.

Už dlhšie sa hovorí, že Kiska opätovne kandidovať nebude. Viaceré z politických strán v kuloároch naznačili, že samotný Kiska im to oznamoval na osobných stretnutiach. Odvtedy po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej došlo k výmene vlády a z postu premiéra odstúpil Robert Fico, ktorý na prezidenta útočil s konšpiráciami.

Prezidentské voľby by mali byť na jar budúceho roka. Prípadným kandidátom tak zostane na kampaň necelý rok.