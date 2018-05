Mimovládky poslali hromadnú pripomienku k návrhu ľudskoprávneho zákona

Dôvodom napísania pripomienky je potreba prepracovať návrh zákona.

14. máj 2018 o 13:36 SITA

BRATISLAVA. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vypracovalo hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa majú novelizovať dva zákony z oblasti ľudských práv - zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP), celoštátnej inštitúcie ustanovenej zákonom na presadzovanie ľudských práv a nediskriminácie na Slovensku a zákon o verejnom ochrancovi práv (VOP).

Pripomienku za necelé dva dni podporilo 30 mimovládok a podalo ju ministerstvu spravodlivosti, ktoré tento návrh zákona predložilo pred tromi týždňami do medzirezortného pripomienkového konania. Informuje o tom stránka združenia ODZ.

Niektoré kompetencie sa presunú

Na verejného ochrancu práv prejdú podľa predloženého návrhu zákona niektoré kompetencie Slovenského národného strediska pre ľudské práva (National Human Rights Institution - NHRI). Ombudsman získa aj všetky súvisiace kompetencie a úlohy, ako to stanovujú Parížske princípy.

"Stredisko aj verejný ochranca práv teraz plnia úlohy v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv v SR. Návrhom sa pôsobnosť v oblasti ľudských práv sústreďuje u verejného ochrancu práv, s čím súvisí najmä posilnenie aktivít verejného ochrancu práv pri vydávaní odporúčaní a stanovisk, podieľanie sa na vzdelávaní, či zvyšovaní povedomia. Stredisku zostáva pôsobnosť v oblasti nediskriminácie, " vysvetľuje ministerstvo spravodlivosti.

Dodáva, že "naďalej by plnilo úlohy národného orgánu na podporu rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačných smerníc Európskej únie (Equality Body) so súčasným posilnením jeho kompetencií tak, aby boli v súlade so štandardmi pre národné Equality Body, ktoré vypracovala Európska sieť inštitúcií presadzujúcich rovnaké zaobchádzanie."

Kritizujú neefektívne fungovanie

Mimovládne organizácie vítajú spomenutú novelizáciu, lebo už celé roky kritizujú neefektívne fungovanie SNSĽP a navrhujú konkrétne riešenia tohto stavu.

V pripomienke navrhujú prepracovať návrh zákona tak, aby namiesto tejto čiastkovej novely boli vypracované nové úplné znenia zákona o zriadení SNSĽP a zákona o VOP. Ich novelizácia by mala umožniť efektívnejšiu činnosť oboch inštitúcií vo vzťahu k občanom SR.

V záujme súladu s medzinárodnými dokumentmi, ktoré zdôrazňujú aktívnu prítomnosť národnej ľudskoprávnej inštitúcie ako aj národnej inštitúcie pre rovnosť príležitostí a elimináciu diskriminácie na celom území štátu čo najbližšie k občanom, by bolo vhodné podľa signatárov hromadnej pripomienky priamo zákonom zakotviť aj pôsobnosť v regiónoch prostredníctvom regionálnych kancelárií, resp. detašovaných pracovísk obidvoch ľudskoprávnych inštitúcií (VOP a SNSĽP) a tieto zohľadniť aj pri personálnych a materiálnych nárokoch a organizačnom plánovaní.

Hromadná pripomienka

Ako sa ďalej v pripomienke uvádza, ľudskoprávne mimovládne organizácie o návrhu zákona ministerstvo spravodlivosti neinformovalo ani neusporiadalo odbornú diskusiu či širokú verejnú diskusiu na túto tému.

“Takisto ani nevyužilo možnosť konzultovať návrh zákona s relevantnými medzinárodnými organizáciami, napr. s Úradom Vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Ženeve (UNHCHR) či s Európskou sieťou pre národné ľudskoprávne inštitúcie (ENNHRI) so sídlom v Bruseli. Oba novelizované zákony majú pritom zásadný vplyv na ochranu a realizáciu základných práv a slobôd všetkých občanov, občianok a osôb pod jurisdikciou Slovenskej republiky“, uvádza sa v pripomienke.



Hromadnú pripomienku podporili Občan, demokracia a zodpovednosť, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Iniciatíva Inakosť, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Poradňa pre občianske a ľudské práva, Centrum pre filantropiu, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Nadácia Milana Šimečku, OZ Proti prúdu a iní.

Hromadnú pripomienku zároveň predkladajú aj členovia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dagmar Horná, Martin Macko, Adriana Mesochoritisová, Silvia Miháliková, Laco Oravec, Kálmán Petőcz, Branislav Mamojka.