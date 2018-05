Obstaranie transportérov je stále neprehľadné, hovorí bezpečnostný analytik

Vojenské vozidlá by sa mali vyrábať priamo na Slovensku.

14. máj 2018 o 14:06 SITA

BRATISLAVA. Výskum a vývoj nového obrneného transportéra typu 8x8, na ktorom v súčasnosti spolupracuje Ministerstvo obrany SR s fínskou spoločnosťou Patria, vyvoláva podľa riaditeľa Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslava Naďa stále viacero pochybností.

Podľa jeho slov nie je zatiaľ známa kompletná subdodávateľská štruktúra firiem, ktoré by mali byť do výroby transportérov na území Slovenskej republiky zapojené.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prichádzajú s novými informáciami

Vojenské vozidlá by sa mali vyrábať priamo na Slovensku pod záštitou štátneho podniku Konštrukty Defence a.s. Bezpečnostný analytik Naď sa tiež domnieva, že je celý proces obstarania novej kolesovej techniky neprehľadný, pretože predstavitelia rezortu obrany prichádzajú stále s novými a novými informáciami.

Prečítajte si tiež: Gajdoš by mal bezpečnostný výbor informovať o transportéroch

"Sú na Slovensku spoločnosti, ktoré vyrábajú vojenskú techniku. Zatiaľ však nie je známe, ako bude samotná výroba rozložená medzi jednotlivé firmy a najmä nevieme, ktoré konkrétne spoločnosti budú na tomto procese participovať. Celkom tiež nerozumiem tomu, prečo by sme mali platiť niekomu za know-how, ak v prípade výskumu transportéra ide o výsledok spoločnej spolupráce s Fínmi," uviedol Naď.

S informáciou o tom, že by mala slovenská strana platiť fínskej Patrii za know-how prišiel riaditeľ služobného úradu na rezorte obrany Ján Hoľko ešte v stredajšej relácii Téma dňa televízie TA3.

Posledné slovo bude mať vláda

Ozbrojené sily SR v súčasnosti vyvíjajú v spolupráci s fínskou zbrojovkou Patria obrnený transportér, ktorý by mal byť v dohľadnom čase predstavený vláde SR.

Transportér prešiel už vojskovými skúškami v extrémnych podmienkach, aj v slovenskom prostredí. Výsledky týchto testovaní momentálne rezort obrany vyhodnocuje a analyzuje.

Posledné slovo, či bude alebo nebude rezort obrany obstarávať vozidlá 8x8, bude mať vláda SR.

V dokumente, ktorý bude predložený kabinetu premiéra Petra Pellegriniho (Smer), by mali byť uvedené aj konkrétne komponenty, ktoré budú na transportér namontované. Známe je zatiaľ iba to, že transportér by mal byť vybavený delostreleckou vežou s označením Turra 30, ktorú vyrába slovenská spoločnosť z Novej Dubnice EPVÚ a.s.

Ministerstvo čelí kritike

Ministerstvo obrany čelí pre obstaranie kolesovej techniky dlhodobej kritike.

Opoziční poslanci rezortu vyčítajú nedostatok informácií, utajované dokumenty či podozrenia z možného korupčného správania sa fínskej zbrojovky Patria pri dodávkach vojenskej techniky v iných krajinách.

Na 15. mája je preto plánovaný parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, kde príde minister Peter Gajdoš (nom. SNS) vysvetľovať poslancom postupy ministerstva pri modernizačných projektoch.

Gajdoš by mal tiež predložiť poslancom všetky zverejniteľné dokumenty, ktoré sa týkajú nákupu transportérov 8x8.