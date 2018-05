Smer pri lekárňach ustúpil Pente

Ústupkom ministerstva zdravotníctva sa zakonzervuje súčasný stav, v ktorom má v lekárňach nezriedka väčšie slovo obchodník ako farmaceut.

20. máj 2018 o 20:00 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva upustilo od svojho zámeru, aby v lekárňach rozhodovali lekárnici a nie obchodní manažéri, ako je to dnes.

Zámer bol súčasťou novely zákona o lieku, ktorú v stredu schválil parlament. Ak ju podpíše prezident Andrej Kiska, bude platiť od 15. júna.

Zmenu v prospech posilnenia odbornosti v lekárňach presadzoval bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru). Bol to však práve on, kto od tejto zmeny upustil. Nebolo to prvýkrát, čo niečo navrhol a potom zmenil názor.

K zmene Druckerovho postoja došlo po tom, ako dve z troch najsilnejších sieťových lekární na Slovensku - Dr. Max, patriaci Pente, a Benu - pohrozili, že ak návrh prejde, obrátia sa na Ústavný súd.

Na zmene pôvodného Druckerovho zámeru mal mať podľa informácií SME záujem aj šéf zdravotníckeho parlamentného výboru Štefan Zelník (SNS). Ten túto verziu označil za konšpiráciu.

Upustením od toho, aby mali v lekárňach rozhodujúce slovo farmaceuti, sa môže ďalej posilňovať trend, keď sú najmä sieťové lekárne skôr drogériami ako lekárňami. "Bohužiaľ, je to trend najmä v sieťových lekárňach, kde v popredí stojí marža a nie potreby pacienta," povedala v roku 2014 pre SME Zuzana Hrabáková z lekárne Zelená farmácia v Bratislave.

Rozdiel medzi lekárňami sa prejavuje napríklad pri individuálne pripravovaných liekoch, ktoré podľa potrieb pacienta pripravuje sám lekárnik. Majú ich síce robiť všetky lekárne, ale mnohé, nezriedka sieťové, ich vôbec nerobia. Opakovane to dokázali prieskumy denníka SME.

Lekárnici v pasci

Lekáreň si podľa pôvodného návrhu mohol zriadiť len atestovaný farmaceut. Zároveň mal byť jej štatutárom.

Posun oproti súčasnému stavu, keď lekáreň môže zriadiť aj nelekárnik, mal byť v tom, že lekáreň mal manažovať nielen z odborného, ale aj z ekonomického hľadiska.

Tým, že Drucker ustúpil od pôvodného návrhu, lekáreň si budú môcť naďalej zriadiť aj nelekárnici. Bude im stačiť, ak na to budú mať hoci len na papieri odborného garanta - farmaceuta. Lekárnici tak v lekárňach budú mať len odbornú, nie aj ekonomickú právomoc.