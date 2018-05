Kiska nebude kandidovať za prezidenta, svoj politický zápas nepovažuje za skončený

Voľby by sa mali konať na jar 2019.

BRATISLAVA. Po mesiacoch dohadov, či bude alebo nebude kandidovať, prezident Andrej Kiska oznámil, že do budúcoročného prezidentského súboja už nepôjde. Z kuloárov už dlhšie prenikali informácie, že kandidovať nebude, analytikov aj preto viac prekvapilo jeho vyhlásenie, že po konci vo funkcii prezidenta v politike nekončí.

Svoje rozhodnutie opätovne nekandidovať Kiska odôvodnil aj rodinou. "Čas strávený s najbližšími, s rodinou, s deťmi je nenahraditeľný," povedal. Ak má mať život zmysel, nemôžeme ich podľa neho odsúvať.

Pokračoval však tým, že pre začiatok novej, lepšej éry, nestačí iba zmena vlády. "Slovensko potrebuje aj zmenu vládnutia. Cítim osobnú zodpovednosť za to, aby som takejto zmene pomohol. Politický zápas, ktorý som začal v roku 2014, nepovažujem za skončený," povedal.

Oznámil, že bude premýšľať o tom, ako čo najlepšie využiť autoritu a dôveru časti verejnosti. "Aby som aj po ukončení svojho pôsobenia v úrade prezidenta pomohol k začiatku novej éry na Slovensku,“ dodal. Svoje rozhodnutie oznámi po komunálnych voľbách na jeseň tohto roku.

"Nemyslím, že by sa angažoval v nejakej niekoľkopercentnej strane, nemá to logiku, keď oznámil, že nebude kandidovať na prezidenta," hovorí politológ Grigorij Mesežnikov.

Dôvod o rodine politológa nepresvedčil

Viaceré politické strany už dlhšie vyčkávali na oznámenie Kiskovho rozhodnutia. Najmä opozícia od neho odvíjala to, či postaví vlastných kandidátov. Ak by kandidoval, bola pripravená ho podporiť. Prezidentské voľby by sa mali konať na jar budúceho roka.

Vo svojom vyhlásení Kiska zdôraznil, že rozumie zodpovednosti za dôveru, ktorú dostal od voličov v prezidentských voľbách v roku 2014. "Reprezentujem hodnoty a postoje mnohých ľudí, ktorí by si priali, aby som sa o funkciu prezidenta uchádzať opäť," povedal. Pripustil však, že jeho pôsobenie mohlo zanechať aj negatívny dojem.

"Podľa mňa je správne, ak si ľudia vyberú prezidenta, ktorý neponesie ťarchu zápasov, ktoré som ja viedol,“ povedal. Slovensko podľa neho potrebuje sebavedomú hlavu štátu, ktorá sa nebude báť postaviť za hodnoty modernej slobodnej demokratickej krajiny.

Zatiaľ nie je jasné, či podporí nejakého iného kandidáta na prezidenta.

Politológ Pavol Baboš hovorí, že rozhodnutie Kisku opätovne nekandidovať je legitímne. "Má pravdu v tom, keď hovorí, že v roku 2014 sa uchádzal o mandát na päť rokov, a nie na dlhšie časové obdobie," vysvetľuje.

Upozorňuje však, že argument o rodinnom živote tak, ako ho prezident prezentoval, nepovažuje za presvedčivý. "Pretože ak ho dotiahneme do dôsledkov, tak by sa v politike nemohol angažovať nikto s podobným rodinným postavením ako prezident Kiska.

Viac možností

Najviac špekulácii vyvolala časť, kde Kiska povedal, že v politike nekončí.

Jeho vyjadrenie o tom, že bude premýšľať o budúcom pôsobení vníma Baboš nateraz ako "otvorené dvere" pre rôzne možnosti.

"Z formulácií, ktoré prezident použil, nie som presvedčený o tom, že by sám prezident Kiska s určitosťou vedel, čo chce alebo bude robiť po skončení funkcie," hovorí. Do jeho uvažovania podľa neho vstúpia aj veci, ako správanie sa koalície aj opozície vo vzťahu ku komunálnym, ale aj prezidentským voľbám.

Kiskova ambícia ovplyvňovať aj po konci funkčného obdobia politické dianie v krajine Mesežnikova prekvapila. Odvolal sa pri tom na jeho dávnejšie vyjadrenie, že v parlamentných voľbách kandidovať nebude. Neočakáva to však ani po jeho vyhlásení.

Mesežnikov skôr očakáva, že Kiska uvažuje o iných formách, ako naštartovať novú éru. Môže byť podľa neho nápomocný pri spájaní ľudí, ktorí založili politické strany a ide im o zmenu k lepšiemu.