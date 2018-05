Zimy sú miernejšie, letá viac horúce. Zmeny klímy cítiť aj na Slovensku

Zmena klímy prinesie dlhšie vlny horúčav, sucho, ale aj búrky a krupobitia.

15. máj 2018

BRATISLAVA. Klimatické zmeny už badať aj na Slovensku, majú pritom stúpajúcu tendenciu. Sprevádzajú ich hydrometeorologické extrémy ako vlny horúčav, sucho, búrky, víchrice či prívalové dažde.

„Zimy sú miernejšie a suchšie, letá horúcejšie. Dĺžka vĺn horúčav bude narastať. Môžu nastúpiť už v máji a nebudú zriedkavé ani v septembri,“ uviedol v utorok na tlačovej konferencii klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Jozef Pecho.

Do roku 2050 sa očakáva výrazný nárast letných a tropických dní ako aj pokles počtu mrazových a ľadových dní.

Otepľuje sa rýchlejšie

Pecho tiež informoval, že priemerná teplota v oblasti Bratislavy sa od roku 1951 zvýšila o 2 °C a predpokladá sa jej ďalší rast. Oblasť strednej Európy vrátane Slovenska dosahuje dvojnásobne rýchlejšie otepľovanie než iné oblasti.

Dôvodom podľa Pecha je, že ide o vnútrozemské územie, nad ktorým sa nachádza vysoká koncentrácia oxidu uhličitého.

„Očakávame, že ročný priemer teploty by sa tu mal do roku 2025 zvýšiť o 0,8 až 0,9 °C, do roku 2050 približne o 2 až 2,5 °C a do roku 2100 o 3,5 až 4 °C,“ tvrdí Pecho.

Ako príklad klimatológ Pavol Faško uviedol tohtoročný apríl, ktorý bol najteplejší v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Zaznamenali aj tropickú noc, čo sa ešte v apríli doteraz nestalo, rekordný bol aj počet letných dní.

Neštandardne teplý bol aj január tohto roku. Zima 2017/2018 bola podľa Faška mimoriadne suchá, s výnimkou vysokohorských oblastí.

Zmeny ohrozujú aj zdravie ľudí

Extrémy počasia majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Pre horúčavy v roku 2015 podľa odhadov zomrelo na Slovensku až 500 ľudí.

David Balla z Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva uviedol, že klimatické zmeny ovplyvňujú čistotu ovzdušia, vody, spôsobujú úbytok ozónu.

"Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie v rokoch 2030 až 2050 klimatické zmeny spôsobia asi 250-tisíc úmrtí ročne, a to v dôsledku teplotného stresu či podvýživy následkom sucha,“ konštatoval s tým, že zvyšovať sa budú aj náklady na zdravotnú starostlivosť.



Suché a horúce letá zvyšujú riziko lesných požiarov a v prípade prívalových dažďov hrozia povodne.

Pre vyššiu teplotu vzduchu totiž vzrastie vyparovanie zo zemského povrchu, čo síce zvýši sucho, no vysoká vlhkosť vzduchu zas môže spôsobiť výskyt intenzívnych búrok a zrážok aj s krupobitím. Podobné extrémy spôsobujú značné škody, čo zas zvyšuje náklady na poistnú ochranu.

„V budúcnosti bude cena poistenia ešte vyššia a pribudnú skupiny osôb, odvetvia a lokality, ktoré budú nepoistiteľné,“ konštatoval Daniel Vida z Poštovej poisťovne. Dodal, že tiež štát negatívne zasahuje proti poistnej ochrane obyvateľstva, napríklad zavedením novej dane z poistenia.