Leško: Nečakám, že Kiska by kandidoval v parlamentných voľbách

Kiska nemôže odísť s tým, že misia je splnená, on sám sa z tej misie stiahol, hovorí pre SME politický komentátor Marián Leško.

15. máj 2018 o 14:06 Lucia Krbatová

Čo hovoríte na rozhodnutie prezidenta Kisku opätovne nekandidovať na tento post?

„Pán prezident sa rozhodol, že kandidovať nebude. Je to jeho právo, ale na druhej strane treba povedať aj to, že na všetkých dôvodoch, pre ktoré hovoril, že ide kandidovať v roku 2014, sa nič nezmenilo. Tak, ako boli silné dôvody, aby kandidoval, tak sú tieto dôvody teraz ešte silnejšie predovšetkým pre to, čo sa stalo vo februári. Takže nemôže odísť s tým, že misia je splnená. On sám sa z tej misie stiahol a to je podľa mňa nespochybniteľný fakt.“

Ako ste čítali druhú časť jeho vyhlásenia, kde povedal, že politický zápas nepovažuje za ukončený a že bude uvažovať, ako najlepšie využiť dôveru časti verejnosti na zmenu slovenskej politiky?

„Pokiaľ ide o jeho budúce pôsobenie, vyjadril sa dosť nejasne.