Amnesty International vyzýva na zastavenie dodávok zbraní do Izraela

Masívne zrážky medzi izraelskou armádou a Palestínčanmi vypukli v pásme Gazy.

15. máj 2018 o 14:33 TASR

BRATISLAVA. Postup izraelskej armády proti protestujúcim Palestínčanom v pásme Gazy považuje Amnesty International (AI) za porušenie medzinárodných štandardov a v niektorých prípadoch za vojnové zločiny.

Organizácia vyzýva medzinárodné spoločenstvo na zastavenie dodávok zbraní a vojenského vybavenia do Izraela. Jej slovenská pobočka sa s rovnakou výzvou obrátila na Ministerstvo hospodárstva SR.

Viac ako štvrtina slovenského exportu

"Toto je ďalší strašný príklad činov izraelskej armády, ktorá používa neprimeranú silu a ostrú muníciu proti demonštrantom a demonštrantkám. Toto je porušenie medzinárodných štandardov, v niektorých prípadoch sa dokonca zdá, že ide o úmyselné zabíjanie, a teda vojnové zločiny," povedal riaditeľ pre Blízky východ a severnú Afriku v AI Philip Luther, podľa ktorého musia izraelské orgány okamžite začať konať, aby zabránili ďalším stratám na životoch a vážnym zraneniam.

Minulý mesiac vyzvala organizácia medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo dodávku zbraní a vojenského vybavenia do Izraela.

"AI Slovensko sa k tejto výzve pridalo a vyzvalo ministra hospodárstva SR, aby zastavil vývoz zbraní a výrobkov obranného priemyslu do Izraela vzhľadom na pretrvávajúce riziko, že zbrane a výrobky obranného priemyslu by mohli byť použité na vážne porušenia medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv," dodala Kamila Gunišová, vedúca kancelárie AI Slovensko s tým, že je znepokojujúce, že viac ako štvrtina slovenského exportu v minulom roku smerovala práve do Izraela.

Zásahy proti protestujúcim

Masívne zrážky medzi izraelskou armádou a Palestínčanmi vypukli v pohraničnom pásme Gazy v pondelok (14.5.).

Zranenia podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva utrpelo najmenej 2770 ľudí, pričom 1370 bolo postrelených.

Zásahy izraelskej armády proti protestujúcim Palestínčanom odsúdili ďalšie krajiny a organizácie vrátane Sýrie, Kataru, iránskych revolučných gárd či libanonského militantného hnutia Hizballáh. Izrael vyhlásil, že úroveň násilia na hraniciach bola "bezprecedentná" a niektorí Palestínčania spustili paľbu do vojakov a nastražili tiež výbušniny. Dodal, že konal v záujme obrany štátnych hraníc.

Spojené štáty v pondelok podporili "právo Izraela na svoju obranu" s tým, že zodpovednosť za smrť niekoľkých desiatok Palestínčanov pri protestoch v pásme Gazy "spočíva priamo na hnutí Hamas". Vyjadrenie hovorcu Bieleho domu Raja Shaha citovali agentúry AP a DPA.