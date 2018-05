Gajdoš vysvetľoval obstaranie transportérov. Opozícia žiada odtajnenie dokumentov

15. máj 2018 o 14:42 (aktualizované 15. máj 2018 o 16:00) SITA

BRATISLAVA. Minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) vysvetľoval poslancom v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť modernizačné projekty, predovšetkým vývoj a výskum transportéra 8x8.

Minister zdôraznil, že všetky procesy idú podľa plánu a nie sú žiadnym spôsobom netransparentné či podozrivé.

Vyjadrenia opozíciu neuspokojili

Opozičných poslancov svojimi vyjadreniami neuspokojil, žiadajú od neho odtajnenie viacerých dokumentov, napríklad konkrétne spoločnosti, ktoré participovali na vývoji hotového prototypu.

Rezort obrany v súčasnosti vyhodnocuje testy prototypu, ktorý vyvíjal štátny podnik Konštrukta Defence a.s. v spolupráci s fínskou zbrojovkou Patria. Rokovanie výboru bolo prerušené, poslanci by mali v rozprave pokračovať v priebehu júna.

"Prišiel som serióznym spôsobom informovať poslanecký výbor pre obranu a bezpečnosť o reálnom stave projektu 8x8. Na otázky poslancov sme otvorene odpovedali a ešte raz sa chcem dôrazne ohradiť voči nejakým krivým obvineniam a poškodzovaniu dobrého mena ministerstva obrany, pokiaľ niekto skutočne má informácie o korupčnom správaní sa alebo úplatkárstve, sú na to orgány činné v trestnom konaní," uviedol po rokovaní výboru Gajdoš.

Na rokovaní zaznela aj informácia o tom, že podľa všetkého by mali byť odhadované náklady na jeden transportér menšie. Po novom by sa mala suma pohybovať na úrovni troch miliónov eur za jeden kus.

Definitívny materiál z rezortu obrany by mal byť predložený vláde SR v priebehu mesiaca jún. Gajdoš tiež prisľúbil, že pokiaľ to zákon dovolí, zverejní zoznam firiem, ktoré sa podieľali na dodávkach jednotlivých komponentov transportéra.

Galko chce odpovede

Podľa opozičného poslanca za hnutie Sme rodina Milana Krajniaka je najdôležitejšou informáciou nižšia cena, ktorá umožní nákupiť viac techniky za rovnaký obnos finančných prostriedkov, teda približne 430 miliónov eur.

"Ja by som z dnešného rokovania vyzdvihol aj tie pozitívne veci, že financie by mohli byť využité efektívnejšie. Zároveň fakt, že minister Gajdoš ešte predtým, ako bude materiál sprístupnený vláde, nebude utajovaný a bude tam spracovaný kompletný prepočet aj jednotlivé firmy, ktoré budú na výrobe participovať. Pokiaľ to umožní výbor, chceme využiť poslanecký prieskum v rezorte obrany, aby sme mohli nahliadnuť do tých citlivých dokumentov. Ak bude všetko v poriadku, nemáme problém s tým, aby vojaci dostali novú techniku," uviedol po skončení rokovania Krajniak.



Bývalý minister obrany a v súčasnosti opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) chce dostať odpovede na svoje zásadné otázky.

Prvou z nich je zoznam firiem, ktoré vyrábali prototyp alebo dodávali komponenty a druhou informácia, či rezort obrany hľadal aj iné riešenie obstarania transportérov okrem fínskej Patrie.

"Podľa mňa je dôležité, s kým všetkým sme vlastne rokovali, aké konkrétne tam boli ponuky od iných výrobcov či dodávateľov. Tiež musíme vedieť, kto všetko dodával súčiastky na prototyp nového vozidla. Rezort obrany predsa už vyhodnucuje výsledky testov, či už vojskových alebo podnikových. Až potom, keď budú známe firmy, uvidíme, ako je celý proces transparentný a ktoré spoločnosti budú na výrobe najviac profitovať," povedal Galko.

Minister obrany Peter Gajdoš na rokovaní argumentoval tým, že aj po schválení sériovej výroby novej kolesovej techniky bude musieť byť vyhlásená verejná súťaž na jednotlivé súčiastky.



"Ešte nie je o ničom rozhodnuté, predsa konkrétny typ kanóna, súčiastky vyrábajú desiatky výrobcov. Takže pôjdeme presne podľa platnej legislatívy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," argumentoval na výbore Gajdoš.