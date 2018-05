Výbor žiada finančnú správu o ďalšie informácie o Kiskovi

15. máj 2018 o 16:36 SITA

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska by mal zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky.

Po rokovaní výboru pre nezlučiteľnosť funkcií to pred novinármi uviedol bývalý podpredseda výboru a poslanec parlamentu za stranu Smer Juraj Blanár, ktorý bol na rokovaní prítomný.

Žiada dodatočné informácie

Výbor sa v utorok bez účasti verejnosti zaoberal informáciou finančnej správy o dodržiavaní zákonov zo strany Kisku, ako aj o financovaní jeho predvolebnej kampane a finančných operácií Kiskovej firmy KTAG, s.r.o.

Ako uviedol podpredseda výboru Róbert Puci (Smer), v utorok sa výbor uzniesol na tom, že žiada finančnú správu o dodatočné informácie.

"Lebo to, čo sme doteraz z finančnej správy dostali, vyvracia tvrdenia firmy KTAG a aj pána prezidenta. Výbor sa tým bude zaoberať ďalej, lebo máme za to, že došlo k porušeniu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (zákon o konflikte záujmov). Neriešime prezidentskú kampaň, ale porušenie zákona," povedal Puci s tým, že ak výbor dostane aj doplňujúce informácie od finančnej správy, niektoré údaje odstúpia iným kompetentným orgánom.

Poslanec Dušan Jarjabek (Smer), ktorý bol na výbore, aj keď nie je jeho členom, po rokovaní priblížil, že sa nečuduje Kiskovmu rozhodnutiu nekandidovať za prezidenta aj vo voľbách v roku 2019. "Keby si vypočul, čo na výbore zaznelo, tak by sa červenal," uviedol.

Blanár poukázal na navýšenú sumu

Blanár poukázal na to, že v prípade ide o niekoľkonásobne navýšenú sumu na financovanie predvolebnej kampane Kisku.

"Okrem známych zápočtov, ktoré urobila KTAG po daňovej kontrole, firma urobila ďalšie opravné zaúčtovania. Tie súviseli s výdavkami na kampaň pána prezidenta. Toto sú vážne otázky, čudujem sa pánovi prezidentovi, že dávno nezverejnil všetky doklady," vyhlásil Blanár, podľa ktorého to dnes nevyzerá ako náhoda, že práve v tento deň oznámil, že nebude kandidovať.

"Prezident by mal požiadať firmu KTAG, aby zverejnila všetky daňové záležitosti, inak by podľa mňa nemal ďalej zotrvať vo funkcii prezidenta," vyhlásil Blanár.

Je presvedčený o tom, že bolo porušených niekoľko vecí s daňovými povinnosťami. O koľko prekročil Kiska financovanie kampane, poslanci za Smer nepovedali, inak by porušili daňové tajomstvo.

Smeráci sa zhodli na tom, že ak nemá čo zakrývať, tak to zverejní, ak má čo zakrývať, mal by zvážiť svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii už teraz. "Hlava štátu by mala byť príkladom," dodal Blanár.

Kompetencie výboru

Predseda výboru Vladimír Sloboda (SaS) povedal, že ak boli prekročené náklady na kampaň, malo to riešiť ministerstvo financií. "Celú kauzu riešila aj finančná správa, ministerstvo financií, nie je dôvod na to, aby v tomto konaní pokračoval výbor," uviedol.

Člen výboru Ondrej Dostál považuje celú vec za škandalizovanie zo strany Roberta Fica. "Veci boli známe, došlo k pochybeniu, neboli správne zaúčtované výdavky firmy KTAG," vyjadril Dostál.

Podľa neho však výbor nemá v kompetencii posudzovať, či boli prekročené výdavky. Zároveň dodal, že v čase kampane platil zákon, podľa ktorého volebná kampaň trvá 15 dní pred voľbami a končí sa dva dni pred dňom volieb, a potom v čase pred druhým kolom volieb.

"Prezident Kiska zverejnil aj výdavky, ktoré boli mimo volebnej kampane, na ktoré sa limit nevzťahuje," dodal s tým, že Kiska tieto výdavky zverejnil aj napriek tomu, že takúto povinnosť zo zákona nemal.

"Zo záverov finančnej správy vyplýva, že KTAG pochybila pri účtovaní výdavkov, nemyslím si, že prezident porušil ústavný zákon, a preto nie je dôvod, aby sa tým výbor zaoberal," dodal. "Prezident by mal zotrvať vo funkcii až do konca svojho volebného obdobia," vyjadril Dostál svoj názor.

Financovanie kampane

V pondelok Robert Fico na tlačovej besede vyhlásil, že údaje od finančnej správy, ktorými sa dnes zaoberal výbor, sú závažné a prezidenta diskvalifikujú na výkon funkcie.

Podľa Fica sa informácie týkajú financovania kampane a finančných operácií Kiskovej firmy KTAG, s.r.o. a množstva opravných daňových priznaní pre rok 2013, ktoré spravil Kiska na jeseň v roku 2017.

„Ak sa potvrdia informácie, nemá inú možnosť, len odstúpiť z funkcie. Žiadam Kisku, aby dal súhlas na zverejnenie celej informácie FS, údajov firmy, aby si verejnosť mohla urobiť obraz o hlave štátu,“ vyzval prezidenta Fico, ktorý tvrdí, že chce len vedieť, ako prebiehala prezidentská kampaň v roku 2013 a 2014. Podľa zákona môžu kandidáti pred prvým i druhým kolom minúť po 130-tisíc eur.



Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa už v septembri 2017 zaoberal informáciami, či prezident Andrej Kiska v predvolebnej kampani neporušil zákon. Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je neúspešný prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Behýl.