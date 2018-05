Dobré ráno: Kiska šokoval Fica, politický súboj pokračuje

Čo Andrej Kiska povedal a čo nepovedal.

15. máj 2018 o 23:05 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/444550683&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Odoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | Spotify | RSS | Podbean

Najskôr tá nudná časť. Včera bol ten deň, keď Andrej Kiska podľa očakávaní povedal, že nebude znovu kandidovať na prezidenta – snáď ste si nestavili na opak. Oveľa dôležitejšie však bolo to ďalšie: ešte stále prezident totiž zároveň neohlásil svoj koniec v politike. Skôr naopak.

Čo to Kiska vlastne povedal? Čo to znamená? A ako to zmení politickú mapu krajiny sme sa rozprávali s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Slovenskí hokejisti aj napriek sympatickému výkonu nepostúpia do štvrťfinále. Postup totiž nemali vo svojich rukách a v zápase medzi Švajčiarskom a Francúzskom potrebovali víťazstvo Francúzska. To však prehralo 4:1. Slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta nepostúpili už 5 rokov za sebou.

Antonino Vadala už odletel do Talianska a podľa a televízie Joj ho v lietadle strážili dvaja policajti. Slovenský súd ho vydal na základe medzinárodného zatykača, v Taliansku je stíhaný za obchodovanie s drogami a za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.

Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner zobral zo súdu zmenky, ktoré sú jadrom sporu medzi ním a televíziou Markíza. Kočner tvrdí, že zmenky dá preskúmať expertom - existuje totiž podozrenie, že ich sfalšoval. Právnik Markízy s krokom nesúhlasí a hovorí, že súd to nemal Kočenerovi práve preto dovoliť.

Na Slovensko sa po siedmich rokoch vracia sieť rýchleho občerstvenia Burger King. V krajine plánuje otvoriť 15 prevádzok, zamerať sa chce najmä na väčšie mestá. Prvá sa objaví na jeseň v Bratislave.

Násilnosti v Gaze neprežilo takmer 60 ľudí, zranených bolo takmer 3-tisíc. Palestínčania protestovali proti presunutiu americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema a proti blokáde pásma Gazy.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Dostupné na službe Spotify

Pre Android: RSS | SoundCloud | Stitcher | Pocket Casts | TuneIn | Podbean

Ak máte iPhone (presmeruje vás do aplikácie): Apple podcasty

Amazon Echo (Alexa) - návod >> | Google Home - návod >>

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dobré ráno si už môžete pustiť na domácich hlasových asistentoch od Amazonu a Google

Pridajte sa do facebookovej skupiny Podcastový klub denníka SME. Môžete v nej diskutovať s tvorcami jednotlivých dielov a pomôcť nám s nápadmi na rôzne zlepšenia a úpravy.

O podcastoch, ako počúvať podcasty