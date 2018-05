Csonti z gangu sátorovcov pred špecializovaným súdom priznal vinu

Medzi najbrutálnejšie popravy gangu mala patriť vražda Andreja Reisza.

15. máj 2018 o 19:42 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Hoci pôvodne obhajca Zsolta N., prezývaného Csonti, pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Banskej Bystrici, ktorý v utorok otvoril proces so zločineckým gangom sátorovcov z Dunajskej Stredy, vyhlásil po prečítaní obžaloby pred súdom, že "v tejto fáze konania sa nebudú vyjadrovať", krátko nato urobil jeho klient vyhlásenie o vine.

Jeho komplic Kristián K. urobil takisto vyhlásenie o vine, ale priznal sa iba k zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Jedenásť ľudí pred súdom

ŠTS kauzu Zsolt N. a spol. otvoril v banskobystrickom Ústave na výkon väzby. Z pôvodne 14 obžalovaných sa pred súd postavilo 11 ľudí. Šiesti z nich sú stíhaní väzobne. Časť z nich však súd vylúčil na samostatné konanie.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ich viní z viacerých závažných skutkov, medzi nimi deviatich vrážd či už členov samotnej zločineckej skupiny, ktorí sa nejako spreneverili, konkurenčnej, alebo tzv. bielych koní, na ktoré čerpali nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty.

Okrem iného v obžalobe konštatoval, že sátorovci pôsobili minimálne od roku 1999 do roku 2010 najmä v Dunajskej Strede, ako i v okresoch Galanta a Komárno či na iných miestach Slovenska a Maďarska.

Medzi najbrutálnejšie popravy gangu, ktorému šéfoval nebohý Ľudovít Sátor, mala patriť vražda Andreja Reisza. Zastrelili ho v roku 2006 a následne jeho telo údajne rozporciovali, niektoré kusy pomleli a hodili do rieky.

Spájaní s masovou popravou

Na proces do Banskej Bystrice prišiel aj otec dvoch nebohých synov Raiszovcov, ktorých mali sátorovci zavraždiť. Bratov v minulosti spájali s masovou popravou členov gangu pápayovcov v dunajskostredskom bare Fontána.

"Po toľkých rokoch by už bolo dobré konečne prestať obviňovať mojich synov a vraždy objasniť. Moji synovia s tým nemali nič spoločné. Neustále sa to zneužíva. Budem bojovať a urobím všetky opatrenia, ktoré zákon dovoľuje, aby som ich rehabilitoval," povedal počas procesu otec nebohých synov.

Dodal, že "to, čo sa dnes deje, je dôkazom toho, čomu som od začiatku veril, že ruka zákona zasiahne týchto zločincov a vrahov. Ale ešte sú vonku veľmi zaujímavé osoby, ktoré ich podporovali. Pokiaľ by nemali, ako sa hovorí, dáždnik od určitých skazených policajtov nad hlavami, tak sa to v živote v Dunajskej Strede nestane. Keby brali v tom čase vážne moje informácie ako súkromného detektíva, tak sa to nestane. Len obviňovať a vypratať Raiszovu rodinu z Dunajskej Stredy, to bol cieľ i niektorých policajtov. Verím, že ruka zákona zasiahne."