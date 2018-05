Danko s Bugárom na rokovaní Ondrejcsáka neriešili, vo funkcii ostáva

Na Onrejcsákovo odvolanie Most-Híd vyzval Hrnko.

15. máj 2018 o 18:42 TASR

BRATISLAVA. Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák (Most-Híd) by mal nateraz ostať vo svojej funkcii.

Hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár totiž pre TASR uviedla, že predmetom poludňajšieho rokovania šéfov SNS a Mosta-Híd Andreja Danka a Bélu Bugára, na ktorom boli aj Ondrejcsák a minister obrany Peter Gajdoš (SNS), nebol Ondrejcsákov odchod. Danko ani Bugár po stretnutí medzi čakajúcich novinárov neprišli.

Kritizoval SNS na ministersve

Na Onrejcsákovo odvolanie v sobotu Most-Híd vyzval podpredseda SNS Anton Hrnko. Dôvodom bol Ondrejcsákov rozhovor pre denník Sme, v ktorom kritizoval SNS za pôsobenie na ministerstve obrany.

SNS ho zároveň vyzvala, aby zverejnil všetky priame aj nepriame príjmy za prednášky a publikačnú činnosť od zbrojárskych lobistov.

Hrnko tvrdil, že v posledných mesiacoch sa na SNS zniesla doslova kanonáda obvinení, ktoré spochybňujú nielen jej nominantov, ale úprimnú snahu strany riešiť problémy SR, ktoré sa tu nakopili za predchádzajúcich vlád.

"Zase niekomu prekáža, že SNS rastie, ale zvykli sme si. Keď to počúvame z opozičných radov, určite sa nám to nepáči, ale chápeme to, najmä keď opozícia si dala za cieľ deštruovať pozitívnu prácu vládnej koalície, lebo iné ponúknuť nevie. Keď to však robia niektorí príslušníci a nominanti koalície, je to na pováženie, či vôbec majú záujem na pokračovaní spoločnej vlády a neuprednostňujú svoje ego na úkor koalície," odkázal Hrnko.

Potreba korektnej komunikácie

Bugár krátko na to pre TASR povedal, že dotknutý rozhovor Ondrejcsáka pre Sme skutočne vyznieva tak, že štátny tajomník útočí na koaličného partnera.

"Ak má pán Ondrejcsák problém, má to riešiť vo vnútri a so svojím nadriadeným, teda ministrom obrany, a nie so SNS. Akoby sa cítil náš minister napríklad na doprave, keby na neho takto útočil štátny tajomník za SNS?" pýtal sa Bugár.

Neskôr Most-Híd zverejnil stanovisko, v ktorom hovoril o potrebe korektnej komunikácie v koalícii.

"Korektná a efektívna komunikácia má svoje pravidlá. My sa nimi riadime a to isté očakávame aj od svojich koaličných partnerov. Róbert Ondrejcsák dlhodobo kritizuje zúžený priestor na prácu na ministerstve obrany nielen v súvislosti s medializovanými tendrami. Jeho argumenty si vypočujeme na straníckej pôde. Predseda strany Béla Bugár bude iniciovať stretnutie s predsedom SNS a namiesto odkazov cez médiá bude hľadať vhodný priestor na výmenu názorov na pôde Koaličnej rady," uzavrela strana.